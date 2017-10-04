مئات آلاف الكاتالونيين يطالبون بخروج «قوات الاحتلال»

برشلونة (أ ف ب)
تظاهر مئات آلاف الكاتالونيين أمس للتعبير عن غضبهم حيال العنف الذي مارسته الشرطة ضد المشاركين في الاستفتاء المحظور حول تقرير مصير الإقليم، مطالبين بـ»خروج قوات الاحتلال»، فيما اتهمت مدريد سلطات الإقليم بـ»التحريض على التمرد». ونادى المتظاهرون بخروج قوات الأمن من المنطقة، واصفين إياها بـ «قوات الاحتلال».
وتدفق المشاركون في التظاهرة نحو مركز مدينة برشلونة رافعين أعلام الانفصال الصفراء والحمراء والزرقاء.
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وامتد الإضراب العام إلى القطاع الرياضي حيث امتنع نادي برشلونة لكرة القدم عن إجراء تدريباته، فيما اعلن مسؤولون أن الإضراب أدى إلى تراجع حركة النقل المشترك وعمليات شحن البضائع في مرفأ المدينة.
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وقال وزير الداخلية خوان ايجناسيو زويدو «نرى أكثر فأكثر كيف تدفع حكومة كاتالونيا السكان نحو الهاوية وتحرض على التمرد في الشوارع،» مضيفا أن حكومته ستتخذ إجراءات لمنع «المضايقات» بحق الشرطة الوطنية.