استئناف الإنتاج النفطي من حقول نينوى خلال أشهر

بغداد (رويترز)

قالت وزارة النفط العراقية في بيان أمس: إن العراق يأمل باستئناف الإنتاج من حقول نينوى النفطية في الأشهر القليلة المقبلة، بعد إضرام مسلحي تنظيم «داعش» النار بها.

وقالت الوزارة :إنها أوعزت إلى شركة نفط الشمال المملوكة للدولة بوضع «خطة عاجلة» لتأهيل حقول النفط التي أضرم فيها المسلحون النيران بهدف أن يغطي الدخان على تحركاتهم لتفادي ضربات جوية. وتتجه بغداد إلى إعادة تأهيل أنابيب النفط بين الموصل وتركيا، كبديل لخط (كركوك-جيهان) الذي قد يواجه مشكلة بسبب الحصار على إقليم كردستان العراق الذي يجنح للانفصال.

وكانت حقول نينوى، في منطقة القيارة جنوب الموصل، تنتج في العادة خاما ثقيلا عالي الكبريت. وجرى استعادة المنطقة من «داعش» في أغسطس 2016، قبل شهرين من تدشين تحرير الموصل. وكان حقلا نينوى الرئيسيان وهما (القيارة) و(نجمة) ينتجان ما يصل إلى 30 ألف برميل يوميا قبل أن يقعا تحت سيطرة المسلحين 2014.