أردوغان يلوح بالمزيد من الخطوات ضد أكراد العراق

اسطنبول (د ب أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن بلاده مستعدة لزيادة الضغوط على أكراد العراق. وقال أمام اجتماع لأعضاء من حزبه «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، «لن نتردد في اتخاذ المزيد من الخطوات وفقاً للتطورات».

وأشار إلى أن العقوبات لا تزال محدودة، وأن تركيا مستعدة للتواصل مع السلطات الكردية في شمال العراق إذا ما غيروا مسارهم. ولا يزال النفط يعبر من شمال العراق عبر تركيا.

وأكد أردوغان أن أمن تركيا مرتبط بأمن العراق وسوريا. وتخشى أنقرة من تنامي النزعة القومية بين الأقلية الكردية الكبيرة الموجودة بها، وكذلك تخشى من توسع العمليات التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني المحظور.

ويعتزم أردوغان التوجه اليوم إلى إيران، التي عارضت هي الأخرى الاستفتاء. وذكر بيان للرئاسة التركية أن أردوغان سيلتقي نظيره حسن روحاني ومرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي في إطار الزيارة.