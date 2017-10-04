«التحالف» يقتل 18 مدنياً سورياً بالرقة وموسكو تصفي 300 «داعشي»

عواصم (وكالات)

قتل 18 مدنياً أمس، جراء غارة للتحالف الدولي بقيادة أميركية استهدفت آباراً للمياه أثناء تجمع السكان قربها في مدينة الرقة في شمال سوريا. في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية 304 مسلحين من تنظيم «داعش» وإصابة 170 آخرين خلال يومين، جراء غارات نفذها سلاح الجو الروسي على مواقع للتنظيم بالضفة الشرقية لنهر الفرات في سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أمس «إن طائرات للتحالف الدولي استهدفت آباراً للمياه أثناء تجمع السكان لتعبئة المياه منها، تقع قرب الملعب البلدي في شمال مدينة الرقة، مما تسبب بمقتل 18 مدنياً بينهم أربعة أطفال، وإصابة 15 آخرين». وفي إدلب أفاد المرصد بمقتل 8 أشخاص بينهم 5 من عناصر الشرطة التابعة لـ«هيئة تحرير الشام»، جراء قصف طائرات حربية روسية منطقة مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الشرقي، مؤكداً أن «مقاتلين من الحزب الإسلامي التركستاني ضمن هيئة تحرير الشام».

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف أمس، تصفية أكثر من 300 مسلح من «داعش». وأوضح أن الغارات الروسية أسفرت، على وجه الخصوص، عن القضاء على 7 قادة ميدانيين، بمن فيهم المسلح البارز المنحدر من كازاخستان «أبو إسلام الكازاخي»، الذي كان مسؤولا عن تنسيق عمليات فصائل «داعش» في وادي الفرات.

وتابع أن إحدى الغارات دمرت مركزاً لتجمع وتدريب المسلحين، كان فيه نحو 40 متطرفاً من شمال القوقاز ومجموعة من قناصة التنظيم، مؤكداً أيضاً تدمير 3 مراكز قيادة، و9 نقاط محصنة، و8 دبابات، وثلاثة مدافع، و17 عربة رباعية الدفع مزودة بأسلحة ذات عيار كبير وأربعة مستودعات للذخيرة.

وذكر أن فعالية غارات الطيران الروسي تساعد قوات الجيش السوري في تحرير الأراضي على طول نهر الفرات من قبضة «داعش». ونفت وزارة الدفاع الروسية أيضاً أسر «داعش» اثنين من جنودها في سوريا في معركة بمدينة دير الزور السورية.

إلى ذلك، تبنى «داعش» أمس، الهجوم الانتحاري على قسم الشرطة في حي الميدان في دمشق، الذي أسفر عن مقتل 17 شخصاً وإصابة العشرات.