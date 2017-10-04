الخرطوم: نقلة نوعية في العلاقات مع أميركا

الخرطوم (وكالات)

أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة شهدت مؤخراً نقلة نوعية نحو التحسن.

وقال غندور في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس السوداني عمر البشير، إنه أجرى لقاءات «صريحة وواضحة» مع مسؤولين في الإدارة الأميركية بشأن العقوبات على بلاده، لافتاً إلى أن القرار بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف أنه التقى بمستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض ونقاش معه مطولاً العلاقات بين البلدين وجهود السودان لمكافحة الإرهاب، موضحاً «ان اللقاء كان صريحاً وواضحاً، وتم فيه النقاش حول رفع العقوبات ومرحلة ما بعد الرفع والعلاقات بين البلدين». وفي يناير الماضي أصدر الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما قراراً قبل مغادرته البيت الأبيض تضمن رفعاً جزئياً للعقوبات عن السودان يتم تنفيذه بعد ستة أشهر بعد تطبيق خمسة اشتراطات تتعلق بتهدئة النزاع في السودان عبر إيقاف الحكومة إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية والمساعدة في تعزيز الاستقرار بدولة جنوب السودان والتعاون في مجال الحرب على الإرهاب والمساعدة في إنهاء تهديد جيش الرب اليوغندي.