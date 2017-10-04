مقتل قائد شرطة مطار صومالي

بوصاصو (الصومال) (رويترز)

قالت الشرطة، إن أحد أفرادها قتل بالرصاص أمس الأول رئيس أمن مطار في إقليم بلاد بنط (بونت لاند) شبه المستقل في الصومال وحارسه الشخصي. ولم تتضح على الفور الدوافع وراء قتل الكولونيل عبد السلام سانياري أوكي وحارسه الشخصي في مطار مدينة جالكعيو بمنطقة بلاد بنط. وذكر ضابط شرطة آخر يعمل في المطار ويدعى محمد جاما أن الشرطة اعتقلت المهاجم وبدأت تحقيقاً في الحادث.

والصومال غارق في الصراعات منذ عام 1991، لكن بلاد بنط كان بعيداً عن معظم أعمال العنف. ويوجد نزاع بينه وبين إقليم جلمدج المجاور وشبه المستقل أيضاً سبق أن تسبب في نشوب قتال. ويقول مسؤولون، إن حركة الشباب الإرهابية التي تستهدف الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب أصبحت أكثر نشاطا في بلاد بنط بعدما طردتها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والجيش الصومالي من معقلها على مسافة أبعد نحو الجنوب.