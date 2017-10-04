تونس تستثني الضالعين في الإرهاب من مبادرتها حول ليبيا



تاريخ النشر: الأربعاء 04 أكتوبر 2017 ساسي جبيل (تونس) قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إن المبادرة التونسية حول التسوية الشاملة للأزمة الليبية تقوم على الاستبعاد التام للحل العسكري، ورفض أي تدخل أجنبي، مع الاحتكام إلى حوار ليبي - ليبي شامل. وأشار الجهيناوي في كلمته أثناء افتتاح ندوة حول موضوع (الديمقراطية الناشئة محلياً - تجربة بلدان شمال أفريقيا)، إلى أنه لا يستثنى منها سوى الأطراف الضالعة في الإرهاب، في إطار المرجعية الأممية وتحت مظلة الأمم المتحدة. وأوضح الوزير التونسي أن منطلق هذه المبادرة التي انضمت إليها مصر والجزائر يقوم على إدراك المسؤولية الخاصة لدول الجوار الثلاث في مساعدة الليبيين، ودعم الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة، ومسؤوليتها الكبيرة، فيما يتعلق بمسار السعي الحثيث إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا.