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مصر: السجن 10 سنوات لمدانين بأحداث «ماسبيرو»
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تاريخ النشر: الأربعاء 04 أكتوبر 2017

القاهرة (وكالات)

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة المتهمين، مرتضى محمد رضوان، وعمر مبارك موسى، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث ماسبيرو الثانية»، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو 2013. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف.

     
 