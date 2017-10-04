بدء محاكمة مدبر هجوم البعثة الأميركية ببنغازي عام 2012

واشنطن (رويترز)

بدأ الادعاء الاتحادي بالولايات المتحدة مرافعاته ضد احمد أبو ختالة أمس الأول بإبلاغ هيئة المحلفين أنه دبر الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي بليبيا عام 2012، مما أسفر عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.

وينتظر أبو ختالة المحاكمة منذ عام 2014 عندما قبض عليه فريق أميركي يضم عسكريين وضباطاً من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في ليبيا ونقل إلى الولايات المتحدة في رحلة استغرقت 13 يوماً على متن سفينة تابعة للبحرية. وفي مرافعته الافتتاحية قال المدعي الاتحادي جون كراب، إن أبو ختالة يكره الولايات المتحدة «ولديه رغبة في الانتقام»، وإنه لعب دوراً قياديا في تنظيم هجوم يوم 11 سبتمبر 2012 على البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي. وقال إن أبو ختالة «لم يقتل بنفسه. لم يشعل النيران ولم يطلق قذائف المورتر لكنكم ستسمعون أنه مذنب مثل الرجال الذين أشعلوا النار والرجال الذين أطلقوا المورتر».

وجلس أبو ختالة الذي تشمل التهم الموجهة إليه القتل وتقديم دعم مادي لإرهابيين إلى الطاولة مرتدياً قميصاً أبيض اللون وسماعات للاستماع إلى ترجمة عربية للإجراءات القضائية. ونفى محامي الدفاع جيفري روبنسون صلة موكله بالتخطيط للهجوم. وقال «الأدلة ستظهر أن السيد أبو ختالة لم يشارك في الهجوم».

وتسبب هجوم بنغازي في عاصفة سياسية في واشنطن حين وجه جمهوريون اتهامات متكررة لوزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون بالفشل في توفير الحماية الكافية للمجمع الدبلوماسي. لكن المدعي قال لأعضاء هيئة المحلفين إنهم سيسمعون أقوال شهود سمعوا أبو ختالة وهو يناقش خططه ويشكو من أن الأميركيين يديرون «قاعدة مخابرات» في بنغازي.

وقال كراب، إن أحد الشهود الذي حصل على سبعة ملايين دولار لمساعدة الولايات المتحدة على استدراج أبو ختالة إلى الموقع الذي ضبط فيه سيبلغ هيئة المحلفين أنه سمع المتهم يقول إنه «كان يتمنى قتل كل الأميركيين في تلك الليلة». وعرض كراب على هيئة المحلفين مقاطع فيديو غير واضحة من ليلة الهجوم شملت لقطات لأكثر من ستة من المشتبه بهم ووصفهم بأنهم شركاء أبو ختالة.