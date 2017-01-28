«الزعيم» يطيح «الفرسان» في «قمة الأمل»

وليد فاروق (دبي)

حقق العين فوزاً مثيراً على مضيفه الأهلي 2-1 في لقاء القمة «المجنونة» مساء أمس، ليحصل «الزعيم» على ثلاث نقاط غالية، ويخرج من دوامة النتائج السلبية في الآونة الأخيرة، وفي الوقت نفسه يلحق بـ «الفرسان» أول خسارة على ملعبه منذ موسمين تقريباً، وتحديداً منذ 13 فبراير 2015، حينماً سقط أمام الوصل في الجولة الـ«16» للدوري.

تقدم عمر عبدالرحمن لـ «البنفسج» في الدقيقة 51، وعادل «البديل» سعيد جاسم النتيجة لـ «الأحمر» في الدقيقة 87، قبل أن يقتنص كايو الفوز والنقاط الثلاث للعين بإحرازه الهدف الثاني القاتل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، متمسكاً بأمل المنافسة على اللقب، في حين توقف رصيد الأهلي عند النقطة 32 في المركز الرابع.

ورغم ندرة الفرص طوال الشوط الأول للمباراة، إلا أن الشوط الثاني شهد جملة من الفرص الضائعة للفريقين، خاصة في الدقائق الأخيرة، ونجح العين في حسم الأمور لمصلحته في الوقت المحتسب بدل ضائع.

بداية المباراة جاءت حماسية من كلا الفريقين، حيث أضفت الرغبة الهجومية نفسها على أداء اللاعبين، مدفوعين بالحشد الجماهير والمؤازرة الكبيرة قبل انطلاق مباراة القمة.