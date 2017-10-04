الإمارات تؤكد تضامنها مع البحرين في مواجهة الإرهاب

أبوظبي، عواصم (وام)

دانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في المنامة بمملكة البحرين الشقيقة، وأسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب. وأضافت أن هذه العمليات الإرهابية الخسيسة والمدعومة خارجياً لن تنال من عزيمة الشعب البحريني الشقيق وحكومته الرشيدة ومسيرة التنمية والازدهار التي تعبر بصدق عن مكانة البحرين في المنطقة ودولياً.

وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع حكومة مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة العنف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها. وعبرت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أمس الأول عن وقوع تفجير إرهابي غرب العاصمة المنامة أسفر عن إصابة خمسة من رجال الشرطة بإصابات بسيطة. ودانت المملكة العربية السعودية التفجير الإرهابي، حيث أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية مؤازرة المملكة العربية السعودية للشقيقة مملكة البحرين ضد هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وترويع الآمنين فيها.

ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بشدة التفجير الإرهابي، وأعرب عن «استنكاره البالغ لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية»، معبراً عن ثقته التامة في قدرة الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بمملكة البحرين على كشف ملابسات هذه الجريمة الإرهابية، والجهات التي تقف وراءها، والقبض على الجناة، وتقديمهم للقضاء العادل. وأكد الزياني أن مثل هذه الجرائم الإرهابية الدنيئة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين لن تؤثر على عزيمة شعب البحرين وتماسكه ووحدته الوطنية، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لرجال الأمن المصابين.