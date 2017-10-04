توزيع مساعدات إغاثية إماراتية في أبين وشبوة

عدن، شبوة، المكلا (وام، سبأ نت)
وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس الأول، مساعدات تموينية ضرورية تقدر بألف سلة غذائية متكاملة لأهالي مديريتي الوضيع ومــودية في محافظة أبين التي باتت تعاني أزمات إنسانية متعددة جراء الحروب الدائرة هناك.
وتأتي هذه المساعدات الإنسانية من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية استجابة للحالة المادية المتدهورة، وإسهاماً منها في التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق بعض الأسر الرازحة تحت وطأة الفقر والمعاناة المستمرة.
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وواصلت «الهيئة» تقديم مساعداتها الإغاثية على الأسر المعوزة في مناطق محيد وصعيد باقادر والمنصورة في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة. وأكد ممثل فريق «الهلال» بمحافظة شبوة حرص «الهيئة» على مواصلة جهودها ومساعيها في تحسين حياة المواطنين بالمحافظة عن طريق الوصول إلى أكبر عدد منهم في القرى والمناطق النائية بالمديرية، لافتاً إلى أن الحملة تأتي استكمالاً لتوزيع السلال المخصصة لمديرية ميفعة والتي دُشنت مطلع الشهر الماضي لمنطقتيّ عزان والحوطة. وأعرب مسؤولون في المحافظة وعددٌ من المستفيدين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية والتنموية بشبوة «الهلال الأحمر» وفريق عملها بالمحافظة بما يساهم في تطبيع حياة السكان، والتخفيف من معاناتهم.
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كما تمت مناقشة الصعوبات التي تقف عائقاً في طريق صرف الوحدات السكنية لمشروع مدينة الشيخ خليفة كمشكلة كشوفات المستحقين وشبكتي المجاري والكهرباء وخط الإسفلت، مشدداً على ضرورة سرعة الانتهاء من الإشكاليات المتعلقة بكشوفات المستحقين، وإنهاء موضوع التوزيع.