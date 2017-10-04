توزيع مساعدات إغاثية إماراتية في أبين وشبوة

عدن، شبوة، المكلا (وام، سبأ نت)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس الأول، مساعدات تموينية ضرورية تقدر بألف سلة غذائية متكاملة لأهالي مديريتي الوضيع ومــودية في محافظة أبين التي باتت تعاني أزمات إنسانية متعددة جراء الحروب الدائرة هناك.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية استجابة للحالة المادية المتدهورة، وإسهاماً منها في التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق بعض الأسر الرازحة تحت وطأة الفقر والمعاناة المستمرة.

وأعرب أهالي أبين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على المساعدات التي تقدمها لهم باستمرار للتخفيف من معاناتهم، مثمنين جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في إيصال هذه المساعدات التي تضفي مشاعر الارتياح والبهجة على المستفيدين.

وواصلت «الهيئة» تقديم مساعداتها الإغاثية على الأسر المعوزة في مناطق محيد وصعيد باقادر والمنصورة في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة. وأكد ممثل فريق «الهلال» بمحافظة شبوة حرص «الهيئة» على مواصلة جهودها ومساعيها في تحسين حياة المواطنين بالمحافظة عن طريق الوصول إلى أكبر عدد منهم في القرى والمناطق النائية بالمديرية، لافتاً إلى أن الحملة تأتي استكمالاً لتوزيع السلال المخصصة لمديرية ميفعة والتي دُشنت مطلع الشهر الماضي لمنطقتيّ عزان والحوطة. وأعرب مسؤولون في المحافظة وعددٌ من المستفيدين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية والتنموية بشبوة «الهلال الأحمر» وفريق عملها بالمحافظة بما يساهم في تطبيع حياة السكان، والتخفيف من معاناتهم.

من جانب آخر، ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه، أمس، مع نائب رئيس فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بحضرموت أحمد النيادي عدداً من المشاريع التي نفذتها «الهيئة»، إلى جانب عدد آخر من المشاريع التي تحتاج إليها المحافظة في عدد من المجالات. وفي اللقاء، رحب المحافظ البحسني بنائب رئيس «الهيئة» والوفد المرافق له.. شاكراً لدولة الإمارات العربية المتحدة و«هلالها الأحمر» على ما يقدمونه من دعم ومساندة لحضرموت في الجوانب كافة، داعياً إلى استمرار العون وتنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات أخرى.

كما تمت مناقشة الصعوبات التي تقف عائقاً في طريق صرف الوحدات السكنية لمشروع مدينة الشيخ خليفة كمشكلة كشوفات المستحقين وشبكتي المجاري والكهرباء وخط الإسفلت، مشدداً على ضرورة سرعة الانتهاء من الإشكاليات المتعلقة بكشوفات المستحقين، وإنهاء موضوع التوزيع.