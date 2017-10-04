دفاع وزير الخارجية الإيراني عن قطر.. «انتهازية سياسية»

أحمد مراد (القاهرة)

وصف خبراء ومحللون سياسيون دفاع وزير خارجية إيران، جواد ظريف، عن قطر ومهاجمته لسياسات السعودية والإمارات بـ«انتهازية سياسية»، مؤكدين أن التحركات والمواقف الإيرانية المدافعة عن قطر تأتي في إطار نفعي بحت، حيث تسعى إيران إلى استغلال الأزمة القطرية لتعزيز تغلغلها في منطقة الخليج عبر البوابة القطرية، فضلاً عن تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية.

وأكد الخبراء والمحللون أن الدفاع الإيراني الحالي عن قطر سبقه أوجه كثيرة من التعاون والتنسيق بين البلدين ضد أمن واستقرار منطقة الخليج.

أوضح المحلل السياسي د. محمد مجاهد الزيات الرئيس الأسبق للمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن دفاع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف عن قطر، ومهاجمته لسياسات السعودية والإمارات، تأتي في إطار رغبة طهران في تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية والاقتصادية من وراء الأزمة القطرية.

وقال د. الزيات: بعد ساعات قليلة من إعلان قرار الدول العربية الأربع - الإمارات والسعودية ومصر والبحرين - بقطع علاقاتها مع قطر، سارعت إيران لاستغلال الأزمة لصالحها، حيث أعربت منذ البداية عن تعاطفها مع قطر، ويكفي الإشارة إلى أنه في اليوم التالي لصدور قرار الرباعي العربي، توجه وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إلى أنقرة، وبحث مع أردوغان الأزمة القطرية، وأظهر ميلا واضحاً للدوحة.