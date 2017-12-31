النصر والشارقة يتقاسمان قمة دوري السلة

علي معالي (دبي)

واصل فريق النصر سلسلة عروضه القوية تحت قيادة المدرب السوري همام كركوكلي ليتفوق على الوصل في الجولة 11 لدوري السلة بنتيجة 87 / 81 في مباراة جاءت قوية للغاية من الفريقين، انتهت أرباع المباراة بنتيجة 17/‏‏ 18,24/‏‏ 17,25/‏‏ 20,21/‏‏ 26، وكان واضحا مدى التقارب بين الفريقين من خلال الأرباع الأول والثالث والرابع، وكان الربع الثاني بمثابة تفوق واضح من جانب العميد لينتهى بفارق 7 نقاط وهو أكبر فارق في الأرباع الأربعة.

وظهر أكثر من لاعب في صفوف النصر بمستوى جيد خاصة الأميركي تود الذي نجح في تسجيل 28 نقطة، تلاه طلال سالم 21 نقطة، ثم صالح سلطان 20 نقطة، ونجح همام كركلوكلي في المحافظة على صدارته للمسابقة، فيما استعاد النصر جزءا كبيرا من قوته التي كان يفتقدها الفريق خلال سنوات ماضية لدرجة أنه عانى في فترات سابقة، ولكن مع كركلوكلي تغير الوضع كثيرا في بيت العميد، فلأول مرة نشاهد 7 لاعبين دوليين من النصر في صفوف المنتخبات الوطنية منهم 3 لاعبين في منتخب الشباب، و4 في المنتخب الأول.

وأصبح النصر خليطاً جيدا من اللاعبين بين الشباب والخبرة، ويحتاج هذا الجيل من اللاعبين إلى تحقيق بطولة كي تزداد خبرتهم وثقتهم في أنفسهم، أدار اللقاء طاقم دولي مكون من: يعقوب غابش وهيثم قوجه ومحمد ريان.

وفي مباراة ثانية، فاز فريق الشارقة على بني ياس 79 / 52 على صالة نادي الشارقة، أدار اللقاء طاقم دولي مكون من حسن حاجي وعامر سيجري وسالم الزعابي، وانتهت الأرباع بنتيجة 32/‏‏ 5,17/‏‏ 15,15/‏‏ 20,15/‏‏ 12 وكان الربع الأول هو الحاسم، حيث انتهى بنتيجة 32 مقابل 5، وأهدر بني ياس 13 رمية حرة بسبب عدم توفيق اللاعبين، ووصف السوري عماد عثمان مدرب السماوي المباراة بالغريبة خاصة في ربعها الأول.

وبنتائج الجولة تستمر المنافسة الملتهبة بين النصر والشارقة، حيث يتصدران القمة برصيد 15 نقطة ولكن فارق نقاط التسجيل في صالح العميد وهو ما يمنحه أفضلية التقدم، وثم يحل بني ياس في المركز الثالث والوصل في المركز الرابع ويحل فريق شباب الأهلي في المركز الخامس.