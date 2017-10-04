«الصحة» تتجه لتمديد ساعات العمل في مراكز الطب الوقائي وبنوك الدم

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تتجه وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى زيادة وتمديد العمل في مراكز الطب الوقائي ومراكز خدمات نقل الدم الرئيسة والفرعية، مطلع العام المقبل، لاستيعاب أكبر عدد من المراجعين والعمل على جودة الأداء وتسريع المعاملات، وستكون الأولوية في التطبيق للمراكز التي عليها إقبال من الجمهور.

وقال الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العيادات ومراكز الرعاية الصيحة، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «تجري الوزارة في الوقت الراهن دراسة، لتحديد المراكز التي سيتم البدء بزيادة عدد ساعات العمل فيها، ومن الممكن أن يصل الدوام إلى 12 ساعة يومياً أو 14 ساعة، وقد يصل ذلك إلى 24 ساعة في اليوم، وذلك حسب احتياجات ومدى الإقبال الجماهيري».

وأضاف: «الدراسة الجاري العمل عليها ستحدد أوقات الدوام في المراكز بخلاف أوقات الدوام الرسمية، ويقوم عليها فريق يضم المختصين في الطب الوقائي والمختبرات الطبية، حيث ستكون المختبرات نقطة الارتكاز في زيادة ساعات العمل، لكونها هي التي تتحمل العبء الأكبر في مراكز الطب الوقائي، ومراكز خدمات نقل الدم الرئيسة والفرعية».

وأشار الرند إلى أنه يوجد لدى وزارة الصحة 11 مركزاً للطب الوقائي و10 مختبرات رئيسة وفرعية لبنوك الدم، لافتاً إلى أنه إذا تطلب الأمر زيادة عدد الموظفين في المراكز الممددة ساعات العمل فيها، فسيتم عمل ذلك مباشرة، وقد تلجأ الوزارة في القيام بذلك، إلى نقل الكفاءات التخصصية لأماكن الاحتياج.