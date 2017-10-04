ابن ركاض : معرض العين للكتاب تظاهرة ثقافية وسياحية بارزة

عمر الحلاوي (العين)

أكد الشيخ سالم بن ركاض عضو المجلس الوطني سابقاً أن معرض العين للكتاب تحول إلى منصة ثقافية رائدة في المدينة، ووجهة تراثية وسياحية سنوية جذبت الجمهور إلى الأنشطة المتنوعة كالورش الإبداعية، وندوات الكتاب الإماراتيين، التي حولت المعرض إلى مهرجان ثقافي سنوي. وقال خلال زيارته لمعرض الكتاب مساء أول من أمس، أن دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة نجحت بشكل كبير في تحويل معرض العين للكتاب إلى منصة ثقافية وطنية لتلعب دوراً عظيماً في نشر الوعي والتعريف بالتراث والثقافة وتعليم القراءة، الأمر الذي أدى لزيادة المكتبات المنزلية، حيث أضحى معرض الكتاب الوجهة الأولى لعدد كبير من الأسر. وأضاف أن دور النشر والمكتبات المشاركة كان لها دور عظيم في نجاح المعرض، حيث كانت الأسعار عموماً مناسبة للغاية وفي متناول الجميع.