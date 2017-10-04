سيف غباش: معرض الكتاب بالعين نجح في استقطاب الجمهور

العين(الاتحاد)

أكد سيف غباش مدير عام دائرة الثقافة والسياحة، في ختام الدورة التاسعة لمعرض العين للكتاب، التي انعقدت من 25 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر الجاري، أن الدورة كانت ناجحة على كافة الصعد، حيث استقطب المعرض أكثر من 47,577 زائراً،

منهم 21 ألفاً من الطلاب، اطلعوا على آلاف العناوين قدمها 90 عارضاً بزيادة قدرها 20% عن الدورة السابقة، وشاهدوا 200 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية.

وقال غباش: «نعمل بنهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تحفيز الحراك الثقافي في منطقة العين بالتناغم والانسجام التام مع ما تقدمه العاصمة أبوظبي من إنجاز ثقافي ومعرفي»، واصفاً المعرض بأنه «بات حدثاً ثقافياً معرفياً متميزاً على خريطة الفعاليات الثقافية في الإمارات».