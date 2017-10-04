«الثقافة» تنشر عبق الإبداع الإماراتي في الأردن

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق وزارة ‬الثقافة ‬وتنمية ‬المعرفة اليوم، الأربعاء، ‬فعاليات ‬جناحها في ‬معرض ‬عمّان ‬الدولي ‬للكتاب، ‬كضيف ‬شرف ‬في ‬الدورة ‬السابعة ‬عشرة التي تنطلق اليوم في العاصمة الأردنية، تحت ‬رعاية ‬كريمة ‬من ‬صاحب ‬الجلالة ‬الملك ‬عبدالله ‬الثاني ‬بن ‬الحسين، وتستمر لغاية الرابع من أكتوبر الجاري. وأوضح أحمد الهدابي، مدير إدارة المكتبات بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أن المشاركة في مثل هذا الحدث الثقافي الدولي المهم، كضيف شرف، فرصة جيدة لنشر الثقافة الإماراتية على المستويين العربي والدولي، وهو الدور الذي تقوم به الوزارة منذ سنوات وحققت فيه العديد من النجاحات، مؤكداً أن المعرض يحظى باهتمام خاص من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، باعتباره يمثل الثقافة الإماراتية بشكل عام، ويطرح من خلال هذه المنصة الثقافية الرائدة الإبداع والفكر الإماراتي للجمهور العربي والعالمي. كما يتابع معاليه بشكل مستمر جميع التجهيزات لمشاركة الدولة كضيف شرف بما يليق بحجم ومكانة الإمارات على المستوى العربي والدولي كمركز عالمي لنشر الثقافة والمعرفة.

وأوضح الهدابي أن الجناح يضم العديد من الجهات الثقافية وعلى رأسها: الأرشيف الوطني، والمجلس الوطني للإعلام، ومركز الإمارات للدارسات والبحوث الاستراتيجية، ودائرة الثقافة - حكومة الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، ومركز سلطان بن زايد، وندوة الثقافة والعلوم، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وثقافة بلا حدود، ونادي تراث الإمارات وجمعية الناشرين. كما سيعمل الجناح على الترويج لمشاريع الدولة الثقافية بهدف تعزيز الصلة والتفاعل مع الجهات الثقافية في العالم العربي.

وأضاف الهدابي أن مشاركة الإمارات في المعرض ستكون موسعة وكبيرة لتواكب الاهتمام الأردني بالثقافة الإماراتية، لافتاً إلى أن هذه المشاركة ستضيء محطات كثيرة في مسيرة النهضة الثقافية التي تشهدها دولة الإمارات.

وكشف الهدابي أن جناح الدولة بمعرض عمان الدولي للكتاب يضم أحدث الإصدارات العربية والأجنبية والعالمية، حيث تشارك وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بما يقارب من (850) عنواناً من الإصدارات والإبداعات الشابة والترجمات الخاصة بالوزارة، وسلسلة دراسات في المكتبة الإماراتية، إلى جانب قائمة طويلة من الكتب والمطبوعات تشمل مختلف المعارف والمجالات الثقافية، تقدمها المؤسسات الثقافية بالدولة المشاركة بالجناح، إضافة إلى العديد من الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض منها قاعة المرئيات والذي يعرض فيها بانوراما شاملة لكل إنجازات دولة الإمارات منذ إنشائها وركن للفنون التشكيلة، بجانب ركن للخط العربي وركن الحرف والصناعات التراثية، إضافة إلى أمسيات ثقافية والعديد من الندوات والمحاضرات لكوكبة من المفكرين والكتاب والمثقفين الإماراتيين.