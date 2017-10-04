كشف المستور في تجارب العضو المبتور!

حين تشعر اليد اليسرى بأنها تعاني التهميش والإهمال ولا دور لها فتقرر بتر نفسها من الجسد كله فإن تلك حماقة أعيت من يداويها، وهذا ما فعلته قطر حين قررت بتر نفسها من الجسد العربي والخليجي لتبحث لها عن دور في جسد إيران أو تركيا أو «الإخوان» أو «داعش» أو الإرهاب

محمد أبوكريشة*

إذا أراد الله بقوم سوءاً أعطاهم كثرة الجدل وقلة العمل، ومن كثرت ثرثرته كثر كذبه وقل صدقه ومن كثر عمله كثر صدقه وقل كذبه. وقد سئل أعرابي: أيهما خير من الآخر. الكلام أم الصمت؟ فقال: كل منهما في موضعه خير وكل منهما في موضع الآخر شر. أن تصمت في موضع الكلام شر، وأن تتكلم في موضع الصمت شر.. وقال الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك أو غيره.. فضل الكلام على الصمت أننا نصف ونمدح الصمت بالكلام.. ولا نصف ونمدح الكلام بالصمت. والصمت في موضع الكلام عجز، والكلام في موضع الصمت حماقة. وقال الخليفة العباسي عبدالله المأمون: أن أوصف بالعجز خير لي من أن أوصف بالحماقة. وقال الخليفة العباسي هارون الرشيد لابنه المأمون: يا أحمق.. فحزن المأمون فسأله الرشيد: ما أحزنك؟ قال: رميتني بداءٍ لا برء منه.. قل لي: يا أخرق ولا ترمني بالحماقة.

والأحمق من يتكلم في موضع الصمت ويصمت في موضع الكلام. ويريد أن ينفعك فيضرك، ويريد أن يمدحك فيذمك. وكل شيء عند الأحمق في غير موضعه. يهزل في موضع الجد، ويجد في موضع المزاح، ويسرع في موضع التؤدة، ويبطئ في موضع العجلة، ويريد أن يحسن فيسيء.

والحق أن الحماقة أعيت من يداويها كما قال الشاعر: لكل داء دواء يستطبُّ به إلا الحماقة أعيت من يداويها. وقال الأحنف بن قيس: ما جالست أحمق ساعة إلا وانصرفت عنه وأنا أحس نقصاً في عقلي.