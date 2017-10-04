  • الأربعاء 14 محرم 1439هـ - 04 أكتوبر 2017م
  03:12    اربعة قتلى و15 جريحا في تفجير انتحاري في مصراتة في ليبيا     

كشف المستور في تجارب العضو المبتور!
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 04 أكتوبر 2017

حين تشعر اليد اليسرى بأنها تعاني التهميش والإهمال ولا دور لها فتقرر بتر نفسها من الجسد كله فإن تلك حماقة أعيت من يداويها، وهذا ما فعلته قطر حين قررت بتر نفسها من الجسد العربي والخليجي لتبحث لها عن دور في جسد إيران أو تركيا أو «الإخوان» أو «داعش» أو الإرهاب

محمد أبوكريشة*

إذا أراد الله بقوم سوءاً أعطاهم كثرة الجدل وقلة العمل، ومن كثرت ثرثرته كثر كذبه وقل صدقه ومن كثر عمله كثر صدقه وقل كذبه. وقد سئل أعرابي: أيهما خير من الآخر. الكلام أم الصمت؟ فقال: كل منهما في موضعه خير وكل منهما في موضع الآخر شر. أن تصمت في موضع الكلام شر، وأن تتكلم في موضع الصمت شر.. وقال الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك أو غيره.. فضل الكلام على الصمت أننا نصف ونمدح الصمت بالكلام.. ولا نصف ونمدح الكلام بالصمت. والصمت في موضع الكلام عجز، والكلام في موضع الصمت حماقة. وقال الخليفة العباسي عبدالله المأمون: أن أوصف بالعجز خير لي من أن أوصف بالحماقة. وقال الخليفة العباسي هارون الرشيد لابنه المأمون: يا أحمق.. فحزن المأمون فسأله الرشيد: ما أحزنك؟ قال: رميتني بداءٍ لا برء منه.. قل لي: يا أخرق ولا ترمني بالحماقة.

والأحمق من يتكلم في موضع الصمت ويصمت في موضع الكلام. ويريد أن ينفعك فيضرك، ويريد أن يمدحك فيذمك. وكل شيء عند الأحمق في غير موضعه. يهزل في موضع الجد، ويجد في موضع المزاح، ويسرع في موضع التؤدة، ويبطئ في موضع العجلة، ويريد أن يحسن فيسيء.

والحق أن الحماقة أعيت من يداويها كما قال الشاعر: لكل داء دواء يستطبُّ به إلا الحماقة أعيت من يداويها. وقال الأحنف بن قيس: ما جالست أحمق ساعة إلا وانصرفت عنه وأنا أحس نقصاً في عقلي.

وأذكر أن أبي رحمه الله كان يضيق عليَّ كثيراً في اختيار الرفقة والصحبة وكان يجتهد في إبعادي عمن يرى فيه شراً. فسألته يوماً: لماذا تخاف عليَّ الأشرار؟ ألا تثق بأن خيري سيغلبهم ويؤثر فيهم؟ فقال: يا بني: اعلم أن الشر يعدي وأن الخير لا يعدي، فالحماقة معدية لكن الكياسة والفطنة لا تعديان. والحب لا يعدي لكن الكراهية معدية، والكريم لا يعدي البخيل لكن البخيل يعدي الكريم. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 