113 مليون يورو خسائر «مونارك» البريطانية سنوياً

لندن (أ ف ب)

واجهت شركة الطيران البريطانية «مونارك ايرلاينز» خسائر سنوية بأكثر من مئة مليون استرليني (133 مليون دولار، 113 مليون يورو)، عندما أشهرت إفلاسها، بحسب ما أكده المدير التنفيذي اندرو سوافيلد أمس.

وأعلنت خطوط الطيران إفلاسها أمس الأول بعد فشلها في تأمين إعادة هيكلة أو بيع الشركة، ما يضع السلطات البريطانية أمام مسؤولية إعادة عشرات آلاف المسافرين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، فيما تم الاستغناء عن موظفي الشركة، وقال سوافيلد للمحطة الإذاعية الرابعة في بي بي سي «كان أمس الأول يوماً أليماً عندما خسر ألفا شخص وظائفهم، ونحن جميعاً بغاية الحزن تجاه الزبائن وتجاهنا جميعاً».

وأطلقت هيئة الطيران المدني الاثنين الماضي خطة لإعادة 110 آلاف من ركاب «مونارك» إلى بريطانيا بتكلفة تقدر بنحو 60 مليون استرليني يتحمل أعباءها دافعو الضرائب، وتعرضت مونارك لخسائر بسبب تراجع الطلب على أسواق رئيسة سابقة، مثل تركيا وتونس ومصر، والتي شهدت كل منها هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة. بالمقابل، فإن تلك الأحداث أطلقت منافسة حادة وزيادة في العرض إلى وجهات في البرتغال وإسبانيا. وبالتالي عانت الخطوط تخفيض أسعار التذاكر بنسبة 25٪، ما ولّد «تحدياً اقتصادياً هائلاً» بالنسبة للمجموعة، بحسب سوافيلد، ولهذا واجهت «مونارك» احتمال تعرضها لخسارة هائلة في السنة المالية القادمة، وقال سوافيلد «المبلغ المتوقع خسارته العام المقبل يزيد بكثير على 100 مليون جنيه، ولم نتمكن من التوصل إلى طريقة لخفض تلك الخسائر بدرجة كبيرة»، وأضاف «لم نتمكن من إيجاد طريقة ووصلنا نهاية الطريق ليل السبت، وتوصلنا للقرار، وأشهرنا الإفلاس صباح الاثنين».

وأضاف، «خاطبنا مختلف المصادر، سعينا ألا ندخر جهداً بما في ذلك الحصول على رسملة لتمويل الخسائر التجارية، بيع الشركة أو أجزاء من الشركة، لكن توصلنا إلى عدم إمكانية ذلك».