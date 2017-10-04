فنادق «حياة».. تتوسع في أفريقيا

نيروبي (رويترز)

قالت شركة «فنادق ومنتجعات حياة»، في بيان صحفي أمس، إنها تعتزم افتتاح 6 فنادق جديدة في أفريقيا بحلول عام 2020، بما يبرز نمو أنشطة السفر بالقارة، وقالت حياة إن الشركة تفتح أول فنادق لها في الجزائر والكاميرون وإثيوبيا والسنغال، كما تفتتح فندقين جديدين في المغرب وتنزانيا، وهما بلدان تعمل فيهما بالفعل. وأضافت أن الفنادق الجديدة تتيح نحو 2100 فرصة عمل، وذكرت الشركة أنها تبحث عن مزيد من الفرص للتوسع في شرق أفريقيا، وعزت ذلك إلى استمرار الاستثمار الحكومي في البنية التحتية ونمو الطبقة المتوسطة وتنامي الاعتراف الدولي باستقرار المنطقة، وقالت حياة، إن الفنادق الجديدة ستضاعف وجودها في أفريقيا.

وأضافت الشركة أن الدول التي يحتمل أن تتوسع فيها أكثر ،هي رواندا وكينيا وأوغندا وموزمبيق وغانا وكوت ديفوار، ونقلت الشركة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن السياحة في أفريقيا جنوبي الصحراء نمت 11٪ في السنة الأخيرة، وشهد النصف الأول من العام الحالي زيادة 14٪ في حركة السفر الدولي إلى شرق أفريقيا.