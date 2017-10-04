مصر تصدر سندات دولية في الربع الأول من 2018

القاهرة (رويترز)

اكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أمس، إن إيرادات بلاده الضريبية زادت بنحو 31.8% في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي مقارنة مع السنة السابقة، وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة أمس، أن إيرادات الضرائب ارتفعت إلى 464.4 مليار جنيه (26.39 مليار دولار) في 2016-2017 من 352.3 مليار في السنة السابقة.

وقال الجارحي إن إيرادات بلاده زادت 34.1% إلى 659.2 مليار جنيه في 2016-2017 من 491.5 مليار جنيه في 2015-2016، في حين زادت المصروفات إلى 1.031 تريليون جنيه من 817.8 مليار جنيه في 2015-2016.

وأشار وزير المالية المصري انه سيتم طرح سندات دولارية بين شهري يناير وفبراير المقبلين، يعقبه إصدار سندات باليورو، وذكر وزير المالية ردا على أسئلة، أن السندات الدولارية ستتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات دولار، بينما ستتراوح قيمة سندات اليورو بين مليار و1.5 مليار يورو.

وتوقع الجارحي أن تتأثر موازنة السنة المالية الحالية التي بدأت أول يوليو الماضي برفع أسعار الفائدة، وذكر الوزير أن تكلفة الفوائد قد تصل إلى 410 مليارات جنيه (23.25 مليار دولار) في موازنة 2017-2018، بدلا من 380 مليار جنيه كانت متوقعة في السابق، وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر نهاية أكتوبر الجاري، وتستمر الزيارة حتى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.