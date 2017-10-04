«الإمارات للدراسات المصرفية» ينظم 434 برنامجاً مهنياً خلال 6 أشهر

دبي (الاتحاد)

سجل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أرقاماً قياسية بأعداد المشاركين في برامجه خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نفذ 434 برنامجاً تعليمياً وتدريبياً، بلغت نسبة المشاركين فيها 9701 متدرب، بينهم، 2473 من مواطني الدولة، بنسبة بلغت 25% من إجمالي المشاركين.

ونظم المعهد خلال النصف الأول من العام الجاري 45 برنامجاً تدريبياً خاصاً و52 في برنامج في قطاع التأمين، إضافة إلى 40 برنامجاً بمجال التعليم الإلكتروني. وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن النمو المتزايد في أعداد المشاركين في برامجنا يعزز موقعنا كأحد أبرز المعاهد والمؤسسات التعليمية في المنطقة.