«الإمارات الإسلامي» يطلق خدمة «كويك ريميت» لسرعة تحويل الأموال

دبي (الاتحاد)

أطلق «الإمارات الإسلامي» خدمة «كويك ريميت» لتحويل الأموال عبر الإنترنت، وتساعد الخدمة الجديدة المتعاملين على تحويل أموالهم إلى الهند في غضون 60 ثانية.

ويتم تحويل الأموال إلى أحد حسابات بنك «إتش دي إف سي» في الهند، وتستغرق عملية إتمام التحويلات دقيقة واحدة دون أي رسوم خدمة وبأسعار صرف تنافسية، كما يمكن للمتعاملين تحويل الأموال إلى أي حساب في الهند مع إتمام تحويلاتهم في غضون ساعة دون أي رسوم، ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمة «كويك ريميت» عن طريق القنوات المصرفية التابعة للبنك عبر الإنترنت والهاتف المتحرك.

وقال وسيم صيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يتوقع متعاملونا من الهنود المقيمين في الدولة توفير أسرع الحلول وأكثرها أماناً وراحة لتحويل الأموال، وبإمكانهم الآن من خلال خدمة «كويك ريميت» إرسال الأموال لعائلاتهم وذويهم بسرعة وأمان وفاعلية».