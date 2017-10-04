«أبوظبي الأول»: «أصحاب الثروات» يسجل ارتفاعاً 3.5%

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن أحدث نتائج «مؤشر انطباع أصحاب الثروات»، الذي سجل ارتفاعاً في سبتمبر بنسبة 3.5% ليصل إلى 1,052.94 مقارنة مع 1,017.37 في أغسطس.

وتعود نتائج مؤشر سبتمبر إلى مجموعة من العوامل الإيجابية التي تشمل ارتفاع عدد السياح القادمين إلى الإمارات وانخفاض التضخم الذي وصل لأدنى مستوياته منذ بداية يناير 2017، كما يعود ذلك أيضاً إلى ارتفاع مؤشر «مديري المشتريات»، إضافة إلى تعزيز قيمة الدرهم الإماراتي نتيجة لارتفاع قيمة الدولار مقابل معظم العملات، في حين تضمنت العوامل التي أثرت سلباً على المؤشر هبوط أسعار النفط وانخفاض العرض النقدي في السوق.

وتم إطلاق «مؤشر انطباع أصحاب الثروات»، الذي يعد الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يناير 2017، بالتعاون مع شركة إيبسوس للدراسات والبحوث وشركة جنرالي للتأمين، وذلك بهدف قياس الانطباع السائد لدى المستثمرين ذوي الثروات في سوق الإمارات من منظورهم الشخصي والعملي، ويمثل مؤشراً لانطباعهم العام عن السوق بناءً على العوامل الأساسية والاقتصادية الراهنة.

واستندت نتيجة المؤشر إلى وجهات نظر لجنة تضم نخبة من رواد الفكر في هذا المجال، ويشكلون مجلس «مؤشر انطباع أصحاب الثروات» الذي يتألف من الخبراء ذوي الثروات بنسبة (60%)، واعتمدت الدراسة على ثلاثة مجالات رئيسية شملت: التفاؤل الذي يشهده سوق الإمارات، توقعات النمو في المجالات ذات العلاقة، والخيارات الاستثمارية الشخصية، وتجمع هذه الدراسة ما بين المؤشرات الرئيسة للسوق، كالناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومؤشرات الأسهم وأسعار السلع الأساسية، إلى جانب مؤشرات القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع العقاري والسياحة والتجارة، والتي تمثل ما نسبته (40%).