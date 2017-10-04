غياب المؤسسات يقود مستوى السيولة إلى تراجع قياسي

حاتم فاروق (أبوظبي)

أنهت مؤشرات الأسواق المالية المحلية جلسة تعاملات أمس، على ارتفاع طفيف بفعل مشتريات المستثمرين الأفراد على عدد من الأسهم القيادية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، فيما افتقدت الأسهم المحلية للتداولات المؤسساتية وعزوف المحافظ عن الدخول للشراء مفضلين الانتظار لظهور محفزات جديدة إلى جانب إعلان الشركات المدرجة عن نتائج الربع الثالث للعام الجاري.

وتعامل المستثمرون خلال جلسة أمس، على أسهم 61 شركة مدرجة، بقيمة تداولات لم تتجاوز الـ 194 مليون درهم، وأحجام تداول بلغت 129 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2426 صفقة، لتغلق المؤشرات بالمنطقة الخضراء.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات على ارتفاع بلغت نسبته 0.31% عند مستوى 4441 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على 40 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 63 مليون درهم، من خلال تنفيذ 608 صفقات، حيث تم التعامل على أسهم 27 شركة مدرجة، ارتفع منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 11 سهما، وظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق. أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد شهد مع نهاية الجلسة ارتفاعاً بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوي 3570 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 89 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 131 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1818 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفع منها 17 سهما، فيما تراجعت أسعار 14 سهما، وظلت أسعار 3 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وقال إيهاب ثروت مدير تداول كبار العملاء في شركة «دلما» للوساطة المالية، إن الأسهم المحلية مازالت تفتقد للاستثمار المؤسسي الذي يعتمد على الدخول بغرض الاستثمار وليس المضاربة، مؤكداً أن غياب الدخول المؤسساتي والمحافظ المالية أثر بالسلب على مستوى سيولة الأسواق التي وصلت إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ وقت طويل.

وأوضح ثروت، أن الرؤية مازالت ضبابية لدى قطاع عريض من جمهور المستثمرين بالأسواق المالية، نتيجة غياب المحفزات والأخبار الإيجابية عن الشركات المدرجة خصوصاً فيما يتعلق بالإدراجات الجديدة أو الاستحواذات بين الشركات المدرجة، منوهاً أن السوق يفتقد صانعا للسوق فضلاً عن تنوع القطاعات المدرجة بالسوق، لافتاً بأن الكثير من المحافظ المالية والمؤسسات فضلت عدم الدخول لشراء حتى ظهور بوادر جديدة للمحفزات خصوصاً فيما يتعلق بنتائج الشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «دانة غاز» قائمة الأسهم النشطة بالكمية بنهاية جلسة تعاملات أمس، مسجلاً 12.3 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 9 ملايين درهم، ليغلق السهم مرتفعاً عن مستوى 0.74 درهم، رابحاً فلسا واحدا عن الإغلاق السابق، فيما جاء سهم «أبوظبي الأول» في مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة مسجلاً 13.1 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً عند مستوى 10.35 درهم، رابحاً 5 فلوس عن الإغلاق السابق. وكان سهما «الدار العقارية» و«اتصالات» من أكثر الأسهم الداعمة لصعود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية واستقراره فوق مستوى 4441 نقطة، حيث ارتفع سهم «اتصالات» بنحو 5 فلوس عن الإغلاق السابق، ليغلق عند مستوى 17.65 درهم، بعدما تجاوزت قيمة التداولات اليومية للسهم الـ 4.8 مليون درهم، فيما صعد سهم «الدار العقارية» بواقع فلسين عن الإغلاق السابق ليغلق عند مستوى 2.33 درهم. وفي سوق دبي المالي، تصدر سهم «جي إف إتش» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة مع نهاية جلسة تعاملات أمس، مسجلاً 18.5 مليون سهم، بقيمة بلغت 30 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.26% عند مستوى 1.61 درهم، رابحاً فلسين عن الإغلاق السابق.

أما سهم «اعمار» فقد كان من أكثر الأسهم الداعمة لصعود مؤشر السوق العام بعدما شهد مع نهاية الجلسة ارتفاعاً بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 8.54 درهم بعدما تم التعامل على أكثر من 3 ملايين سهم، بقيمة بلغت 26.4 مليون درهم، رابحاً 4 فلوس عن الإغلاق السابق.