«الانضباط» تغرم الذباحي 100 ألف درهم

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها أمس برئاسة المستشار منصور لوتاه، تغريم عيسى الذباحي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء 100 ألف درهم على خلفية تصريحاته الصحفية ضد اتحاد الكرة، كما حققت اللجنة في شكوى نادي العين ضد الروماني كوزمين مدرب شباب الأهلي - دبي، واللاعبين عبد العزيز هيكل مدافع الفريق وزميله الأرجنتيني توماس.

وقررت اللجنة إيقاف كوزمين مباراتين وتغريمه 17 ألف درهم، وإيقاف عبدالعزيز هيكل 4 مباريات وتغريمه 60 ألف درهم، بالإضافة لإيقاف توماس سبستيان لاعب شباب الأهلي دبي مباراة وتغريمه 50 ألف درهم. كما قررت اللجنة إيقاف خالد عيسى حارس العين مباراة وتغريمه 10 آلاف درهم، وغرمت اللجنة جمهور العين 100 ألف درهم وجمهور شباب الأهلي - دبي 50 ألف درهم بسبب سوء السلوك وفق تقارير الحكم ومراقب المباراة.