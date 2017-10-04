«طيران الإمارات» تنقل 3.9 مليون راكب إلى اليابان

دبي (الاتحاد)

نقلت طيران الإمارات نحو 3.9 مليون راكب من وإلى اليابان حتى ديسمبر 2016، وفقاً لبيانات أعلنتها الشركة أمس بمناسبة مرور 15 عاماً على تدشين خدماتها إلى اليابان، والتي أظهرت ارتفاع عدد الركاب بين اليابان (أوساكا وهانيدا وناريتا) ودبي في عام 2016 إلى 530 ألف مسافر، مقارنة مع 66 ألفاً عام 2002، بما يعكس التزام الناقلة تجاه السوق اليابانية وسعيها باستمرار لتوفير منتجات مبتكرة وخدمات فريدة للعملاء. وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأن طيران الإمارات كانت أول ناقلة تربط اليابان مع منطقة الخليج العربي بعد أن أطلقت في أكتوبر 2002 أربع رحلات أسبوعية من دون توقف إلى أوساكا، قبل أن تزيد الشركة رحلاتها لتغطي حالياً رحلات يومية إلى ثلاث محطات في اليابان، مع مواصلة تحسين تجربة المسافرين في اليابان بما يتماشى مع الطلب المتنامي على هذا الخط من حيث عدد الرحلات والخدمات. واعتبرت الشركة أن افتتاح صالة طيران الإمارات، في مطار ناريتا الدولي (طوكيو) عام 2015 وتشغيل طائرة الإيرباص A380 إلى هذه الوجهة عام 2017، التي ساهمت في زيادة السعة 135 مقعداً على كل رحلة، يعد أبرز مثالين على ذلك، لافتة إلى أن توقيت إقلاع رحلات طيران الإمارات من اليابان ليلاً يتيح المجال أمام المسافرين لقضاء يوم كامل في هذه الوجهة.

وساهمت الإمارات للشحن الجوي بشكل كبير في ربط اليابان بالعالم، حيث نقلت أكثر من 60 ألف طن من الشحنات بين دبي وهذه الدولة خلال الفترة بين أبريل 2014 ومارس 2017.

وتشمل الواردات الرئيسة حالياً المنتجات سريعة العطب، مثل الزهور وأسماك السلمون بالإضافة إلى المنسوجات، في حين تشمل الصادرات اليابانية مجموعة من المنتجات التكنولوجية، كقطع غيار السيارات والآلات والأجهزة الكهربائية.

وتتضمن أهم وجهات التصدير دبي وجوهانسبرج وبرشلونة والبحرين وسانت بطرسبرج.

وعززت طيران الإمارات قطاع السياحة في اليابان، إذ سجلت أعداد الزوار حسب أرقام المنظمة الوطنية للسياحة نمواً سنوياً بنسبة 18% حتى أغسطس 2017، وسوف تسهم استضافة اليابان «كأس العالم للرجبي 2019»، أحد أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم، في زيادة هذه النسبة، وتعد طيران الإمارات شريكاً رسمياً عالمياً لهذه البطولة، وتحظى وجهات طيران الإمارات في اليابان بإقبال كبير ومتنام من الزوار القادمين من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، خصوصاً من مدن مثل لندن وبرشلونة والدار البيضاء وروما. وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى: «تواصل طيران الإمارات تعزيز خدماتها إلى اليابان تلبية لطلب العملاء المتنامي على خدماتنا الحائزة جوائز عالمية، فضلاً عن تعدد خيارات مواصلة السفر إلى وجهات عالمية عبر مقرنا الرئيس في دبي، ونحن ملتزمون تجاه السوق اليابانية وعلى ثقة من أن الطلب على هذا الخط، سواء من الركاب أو الشحن، سيظل قوياً».

وأضاف بدر عباس: «تستثمر طيران الإمارات بشكل دائم في تقديم خدمات مبتكرة للمسافرين السياح ورجال الأعمال بين اليابان ودبي ومختلف الوجهات ضمن شبكة خطوطنا العالمية، ونحن نتطلع إلى مواصلة دعم القطاع السياحي الياباني في المستقبل». ويتمتع المسافرون من وإلى اليابان بأفضل الخدمات والمنتجات التي يقدمها أفراد أطقم الخدمات الجوية المنحدرون من جنسيات مختلفة، ومنهم 350 مواطناً يابانياً، ويحظون بخيارات ترفيهية متعددة.