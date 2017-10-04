«طيران الإمارات» تنقل 3.9 مليون راكب إلى اليابان

دبي (الاتحاد)
نقلت طيران الإمارات نحو 3.9 مليون راكب من وإلى اليابان حتى ديسمبر 2016، وفقاً لبيانات أعلنتها الشركة أمس بمناسبة مرور 15 عاماً على تدشين خدماتها إلى اليابان، والتي أظهرت ارتفاع عدد الركاب بين اليابان (أوساكا وهانيدا وناريتا) ودبي في عام 2016 إلى 530 ألف مسافر، مقارنة مع 66 ألفاً عام 2002، بما يعكس التزام الناقلة تجاه السوق اليابانية وسعيها باستمرار لتوفير منتجات مبتكرة وخدمات فريدة للعملاء. وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأن طيران الإمارات كانت أول ناقلة تربط اليابان مع منطقة الخليج العربي بعد أن أطلقت في أكتوبر 2002 أربع رحلات أسبوعية من دون توقف إلى أوساكا، قبل أن تزيد الشركة رحلاتها لتغطي حالياً رحلات يومية إلى ثلاث محطات في اليابان، مع مواصلة تحسين تجربة المسافرين في اليابان بما يتماشى مع الطلب المتنامي على هذا الخط من حيث عدد الرحلات والخدمات. واعتبرت الشركة أن افتتاح صالة طيران الإمارات، في مطار ناريتا الدولي (طوكيو) عام 2015 وتشغيل طائرة الإيرباص A380 إلى هذه الوجهة عام 2017، التي ساهمت في زيادة السعة 135 مقعداً على كل رحلة، يعد أبرز مثالين على ذلك، لافتة إلى أن توقيت إقلاع رحلات طيران الإمارات من اليابان ليلاً يتيح المجال أمام المسافرين لقضاء يوم كامل في هذه الوجهة.
وساهمت الإمارات للشحن الجوي بشكل كبير في ربط اليابان بالعالم، حيث نقلت أكثر من 60 ألف طن من الشحنات بين دبي وهذه الدولة خلال الفترة بين أبريل 2014 ومارس 2017.
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وتتضمن أهم وجهات التصدير دبي وجوهانسبرج وبرشلونة والبحرين وسانت بطرسبرج.
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وأضاف بدر عباس: «تستثمر طيران الإمارات بشكل دائم في تقديم خدمات مبتكرة للمسافرين السياح ورجال الأعمال بين اليابان ودبي ومختلف الوجهات ضمن شبكة خطوطنا العالمية، ونحن نتطلع إلى مواصلة دعم القطاع السياحي الياباني في المستقبل». ويتمتع المسافرون من وإلى اليابان بأفضل الخدمات والمنتجات التي يقدمها أفراد أطقم الخدمات الجوية المنحدرون من جنسيات مختلفة، ومنهم 350 مواطناً يابانياً، ويحظون بخيارات ترفيهية متعددة.