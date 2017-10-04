«الاتحاد للطيران» تضيف 3 رحلات أسبوعياً بين أبوظبي والمدينة المنوّرة

أبوظبي (الاتحاد)

تعمل الاتحاد للطيران على تعديل جدول رحلاتها اليومية بين أبوظبي والمدينة المنوّرة لتصبح نهارية، كما توفّر ثلاث رحلات إضافية في الأسبوع خلال فترات ذروة السفر بموسم الشتاء.

واعتبارا من مطلع شهر فبراير 2018، سيتم تعديل موعد مغادرة رحلة الاتحاد للطيران الحالية من أبوظبي من ساعات الليل إلى منتصف الصباح، ما يوفّر جدول رحلات محسّناً وأكثر إقبالاً بالنسبة للمسافرين بين عاصمة الإمارات والمدينة المنوّرة في المملكة العربية السعودية.

ومن شأن التوقيت النهاري الجديد أن يعزز رحلات الربط إلى عدد من الوجهات التي تخدمها الاتحاد للطيران على امتداد شبه القارة الهندية، مثل كولومبو ودلهي وإسلام آباد وكراتشي ومومباي، كما يوّفر رحلات ربط جديدة في الاتجاهين إلى الأسواق الرئيسة لشمال آسيا، شاملة بكين وسيئول وشنغهاي.

وتقوم الشركة أيضًا في مقدّمة هذه التغييرات، بزيادة عدد رحلاتها من سبع رحلات إلى عشرة في الأسبوع على مدار شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018 تلبية للطلب الكبير على هذه الوجهة خلال فترة السفر بقصد العمرة.

وسيتم تشغيل طائرة إيرباص A320 المرتبة، وفق نظام الدرجتين لخدمة تلك الرحلات الإضافية، وتتسع إلى 16 مقعدًا في درجة رجال الأعمال، و120 مقعدا في الدرجة السياحية، وقال محمد عبدالله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «من شأن تعديل مواعيد الخدمة إلى المدينة المنوّرة لأوقات النهار، وإضافة الرحلات الجديدة يعد تطوّراً مهماً على صعيد جداول رحلاتنا الحالية، يعزز من فرص أعمالنا في المملكة العربية السعودية، ويؤكد التزامنا تجاه هذه السوق المهمة».

وأضاف: «تفيد التغييرات الجديدة وإلى حدّ كبير، ضيوفنا الكرام المسافرين بين أبوظبي والمدينة المنوّرة. كما توفر لهم الاتحاد للطيران خدمات ربط محسّنة على امتداد شبه القارة الهندية وآسيا».

وتستفيد الشركات التجارية السعودية أيضا من تلك الإضافة في القدرة الاستيعابية، ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد للشحن ينقل الصادرات السعودية من المدينة المنورة، وبشكل خاص التمور والمياه المقدسة إلى أكثر من 100 وجهة على امتداد شبكته.

تُسيّر الاتحاد للطيران، ومقرّها أبوظبي، في الوقت الحالي 77 رحلة أسبوعياً بين العاصمة أبوظبي، وأربع وجهات على امتداد المملكة العربية السعودية، تشمل جدّة والرّياض والدّمام والمدينة المنوّرة.