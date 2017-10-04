«إقامة دبي» تطلق حزمة من المشروعات التقنية المبتكرة

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، استعداد إقامة دبي للمشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2017 الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي، مؤكداً أهمية مشاركة الإدارة في المعرض بشكل سنوي، لتكون جزءاً من صناعة المتغيرات وتوجيهها نحو المكانة الريادية المرموقة التي تتميز بها دبي والإمارات على الساحة العالمية في المجالات الذكية، تطبيقاً لرؤية القيادة الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات لا سيما دبي الأكثر ابتكاراً في العالم من خلال مبادرات ذات طابع مستقبلي ومبتكر على أرض الواقع.

من جانبه، كشف الرائد خالد بن مدية الفلاسي نائب مساعد المدير العام لشؤون الخدمات الذكية بإقامة دبي عن إطلاق حزمة من المشروعات المبتكرة التي تسهم في جودة تقديم الخدمات وزيادة فاعلية الإجراءات والمواكبة السريعة لكافة التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة، المتمثلة في (9) مشاريع ذكية و(4) خدمات جديدة، من بينها إطلاقها لمشاريع ذكية جديدة.