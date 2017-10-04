«مايكروسوفت» تعرض تكنولوجيا الواقع المختلط والسحابة الذكية وتقنيات أماكن العمل

دبي (الاتحاد)

تتوجه مايكروسوفت، من خلال مهمتها، المتمثلة في تمكين كل فرد ومنظمة في العالم، من تحقيق المزيد إلى الأسبوع التكنولوجي السابع والثلاثين لأسبوع جيتكس الذي ينطلق الأحد المقبل، وتعرض أحدث حلولها ومنتجاتها تحت شعار «قيادة عالم التحول الرقمي»، مستعرضة قوة السحابة الذكية والحافة الذكية.

ويعرض جناح مايكروسوفت في جيتكس 2017 مجموعة من الابتكارات والحلول التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والتصنيع والبيع بالتجزئة، والتي تسمح لملايين المنظمات في جميع أنحاء العالم من إشراك العملاء، وتمكين الموظفين، وتحسين العمليات وتحويل المنتجات والخدمات، ويتسع جناح مايكروسوفت بالعروض الإنتاجية الواسعة التي تتضمن كلاً من ذكاء الأعمال، والحوسبة السحابية ، ونظم الحماية، وتقنيات الواقع المختلط، وإنترنت الأشياء، ويتم تقديم كل هذه التقنيات عبر أجنحة مايكروسوفت التفاعلية التي تم إنشاؤها بشكل مخصص لتتمحور حول السحابة الذكية، وأماكن العمل الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والواقع المختلط، وأجهزة تحديث ويندوز 10 الجديد، وكذلك جناح الشركاء، كما ستعرض مايكروسوفت إمكانات غير مسبوقة للشبكة المهنية LinkedIn عن طريق دمجها مع حلول مايكروسوفت.

يحصل زوار جناح مايكروسوفت على تجربة حية وفعالة تعكس قوة السحابة الذكية، بالإضافة إلى تجربة إمكانات أدوات تحليل أوفيس 365 التي من شأنها تمكين وتحسين مكان العمل ، فضلاً عن إلقاء نظرة فاحصة على منصة الخدمات المعرفية لمايكروسوفت. وتقوم مايكروسوفت أيضاً خلال هذا الحدث الذي يستمر لمدة خمسة أيام بإصدار سلسلة من الإعلانات الخاصة حول المشاريع الجديدة للعملاء، والتي تسلط الضوء على الفوائد التجارية للتحول الرقمي.