«الجمارك والمنطقة الحرة» بدبي تعرض المبادرات التكنولوجية لتعزيز الإنتاجية

دبي (الاتحاد)
أكملت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة استعداداتها للمشاركة في معرض «جيتكس 2017» للتقنية، من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
وتعرض موانئ دبي العالمية وجافزا عدداً من المبادرات منها مركز التحكم والسيطرة، ويهدف إلى تعزيز الإنتاجية وضمان عدم وجود مخاطر في العمليات وعين الصقر، وهو نظام مبتكر يلتقط ويعرض الأنشطة التي تجري في محطة الحاويات بشكل فوري، ومنصة الابتكار وهي منصة عالمية متطورة لمشاركة الأفكار بين الموظفين وجافزا ون، وهو عبارة عن مركز أعمال متكامل للشركات الصغيرة والكبيرة على حدٍ سواء.
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وتعرض دبي التجارية ابتكار «لوجي جيت» للنقل البري وحجز المستودعات ومبادرة موانئ، وهي منصة ذكية متكاملة تربط كافة الخدمات الذكية.
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وأكد أن معرض جيتكس طالما مثل لنا منصة تكنولوجية رائجة للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في تقنية المعلومات والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي الذي أصبح أحد أهم لغات العصر في التطبيقات الذكية، والتي يتوقع أن ينتظرها مستقبل واسع نحو توفير إمكانيات هائلة لبناء نظم أكثر ذكاء تخدم البشرية.