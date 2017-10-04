«الجمارك والمنطقة الحرة» بدبي تعرض المبادرات التكنولوجية لتعزيز الإنتاجية

دبي (الاتحاد)

أكملت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة استعداداتها للمشاركة في معرض «جيتكس 2017» للتقنية، من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعرض موانئ دبي العالمية وجافزا عدداً من المبادرات منها مركز التحكم والسيطرة، ويهدف إلى تعزيز الإنتاجية وضمان عدم وجود مخاطر في العمليات وعين الصقر، وهو نظام مبتكر يلتقط ويعرض الأنشطة التي تجري في محطة الحاويات بشكل فوري، ومنصة الابتكار وهي منصة عالمية متطورة لمشاركة الأفكار بين الموظفين وجافزا ون، وهو عبارة عن مركز أعمال متكامل للشركات الصغيرة والكبيرة على حدٍ سواء.

وتشارك جمارك دبي بخدمة جواب للذكاء الاصطناعي للتواصل مع الجمهور ونظام محرك المخاطر الذكي وهو نظام تقييم وتحليل متكامل للمخاطر، وتعرض «تراخيص» مبادرات منها فرص تراخيص للأعمال والمشاريع لتمكين المتعاملين من تحديد وتحليل فرص الاستثمار والكتيب الذكي عبارة عن تطبيق محمول يوفر معلومات عن تراخيص. وتشارك دبي الملاحية بابتكارات منها «ماريتيم كونكت»، وهي منصة معلوماتية تفاعلية وموحدة للقطاع البحري في إمارة دبي والاختبار الذكي لتقييم كفاءة المتعاملين.

وتعرض دبي التجارية ابتكار «لوجي جيت» للنقل البري وحجز المستودعات ومبادرة موانئ، وهي منصة ذكية متكاملة تربط كافة الخدمات الذكية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «تلتزم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالمشاركة الفاعلة في فعاليات معرض جيتكس للتقنية الذي يعد بوابة وصول الشركات لأغنى وأسرع منطقة في النمو التقني على مستوى العالم، مؤكداً أن ابتكارات المؤسسة لمعرض هذا العام تواكب التطور التقني السريع ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة».

وأكد أن معرض جيتكس طالما مثل لنا منصة تكنولوجية رائجة للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في تقنية المعلومات والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي الذي أصبح أحد أهم لغات العصر في التطبيقات الذكية، والتي يتوقع أن ينتظرها مستقبل واسع نحو توفير إمكانيات هائلة لبناء نظم أكثر ذكاء تخدم البشرية.