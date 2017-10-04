«سوق أبوظبي» يعرض أحدث تطبيقات الأجهزة الذكية للمستثمرين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، السوق المالي الرائد في المنطقة، عن مشاركته ضمن جناح حكومة أبوظبي، في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2017 المزمع تنظيمه في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بين 8 و12 أكتوبر الجاري، للتعريف بأحدث خدماته الإلكترونية والرقمية في مجال الأوراق المالية، والمصممة خصيصاً لتيسير تعاملات وتداولات المستثمرين، وذلك ضمن إطار تحوله لسوق مالي رقمي.

ويستعرض سوق أبوظبي للأوراق المالية أحدث خدماته لتطبيقات الأجهزة الذكية للمستثمرين والتطبيق الخاص بموظفي السوق. كما سيتاح لزائري منصة السوق في أسبوع جيتكس فرصة التعرف إلى خاصية التصويت الإلكتروني بتقنية الـBlockchain الذي كان أول سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يطلقها ويطلق أيضاً نظام ذكاء الأعمال، فضلاً عن تحديثات منصة الاكتتاب الإلكتروني الخاصة بالسوق «eKtetab»، وأيضاً التحديثات على الموقع الإلكتروني للسوق، وتشهد منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية عقد مجموعة من المسابقات والسحوبات بمعدل مسابقتين يومياً، حيث سيتم توجيه أسئلة لزوار أسبوع جيتكس للتقنية 2017 حول السوق والخدمات التي يوفرها، وستشمل الجوائز التي سيحظى بها الفائزون ساعات أبل الذكية، أجهزة أيباد، وأجهزة أيفون 8.

وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بالعمل نحو رفد الجهود الحكومية في مبادرات التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي والارتقاء بالبنية التحتية المشتركة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، مستندين إلى الابتكار مع مراعاة متطلبات المتعاملين في توفير قنوات رقمية إلكترونية متخصصة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية في خدمات أسواق الأوراق المالية الإلكترونية والرقمية، لتنويع قنوات وأساليب التواصل مع المستثمرين بهدف تعزيز تجربتهم ولضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المتعاملين مع إثراء عملية التكامل الحكومي عبر تصميم منصات وحلول رقمية خاصة بالأجهزة الذكية والمواقع الإلكترونية». وأكد امتلاك سوق أبوظبي للأوراق المالية لبنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة، وسعي السوق الدائم لتطوير نظم إلكترونية ورقمية فاعلة ومبتكرة، تعكس مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مختلف الصعد، وتتماشى مع دور وأهمية الحكومة الرقمية في ضوء أهداف خطة أبوظبي، وقال البلوشي «نعمل وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة على تعزيز جودة الخدمات وتيسيرها وتقديم حلول مبتكرة تتسم بالسرعة والكفاءة، بما يلبي متطلبات المتعاملين، ويرفع من مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة».