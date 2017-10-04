البوانيش.. شجر المانجو يثمر في البحار

مصطفى الديب (أبوظبي)

لا شك أن سباقات الشراع التراثي واحدة من أهم موروثات الآباء والأجداد، وتتعد فئات المحامل لتشمل كل الإعمار، وتتضمن فئة 22 قدماً التي تعنى بالنشء الصغير ومنها 43 قدماً لأصحاب العمر المتوسط، وأيضاً 60 قدماً التي تقدم دائماً البحارة الكبار.

وتبقى البوانيش ذات خصوصية بالغة، لاسيما وأنها تختلف شكلاً ومضموناً عن باقي الفئات الشراعية.

ويبقى البانوش واحداً من أهم العلامات المميزة للتراث البحري الإماراتي، حيث يظهر قدرة القدامى على الإبداع بأقل الإمكانيات، وتعد صناعة البانوش واحدة من أهم علامات التميز أيضاً، لاسيما وأنها أظهرت الوجه الحقيقي القديم الذي تأمّل في الطبيعة ثم أبدع فيها.

لا يحتاج صانع البانوش البحري لأي شيء غير شجرة مانجو كبيرة وأدوات الحفر فيها، فالذي لا يعرفه الكثيرون أن البانوش هو عبارة عن مركب محفور في قلب شجرة مانجو ولا يدخل في صناعته أي نوع آخر من الأخشاب.