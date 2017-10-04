  • الأربعاء 14 محرم 1439هـ - 04 أكتوبر 2017م

حفر يدوي من صناعة أهل التراث

البوانيش.. شجر المانجو يثمر في البحار
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 04 أكتوبر 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

لا شك أن سباقات الشراع التراثي واحدة من أهم موروثات الآباء والأجداد، وتتعد فئات المحامل لتشمل كل الإعمار، وتتضمن فئة 22 قدماً التي تعنى بالنشء الصغير ومنها 43 قدماً لأصحاب العمر المتوسط، وأيضاً 60 قدماً التي تقدم دائماً البحارة الكبار.

وتبقى البوانيش ذات خصوصية بالغة، لاسيما وأنها تختلف شكلاً ومضموناً عن باقي الفئات الشراعية.

ويبقى البانوش واحداً من أهم العلامات المميزة للتراث البحري الإماراتي، حيث يظهر قدرة القدامى على الإبداع بأقل الإمكانيات، وتعد صناعة البانوش واحدة من أهم علامات التميز أيضاً، لاسيما وأنها أظهرت الوجه الحقيقي القديم الذي تأمّل في الطبيعة ثم أبدع فيها.

لا يحتاج صانع البانوش البحري لأي شيء غير شجرة مانجو كبيرة وأدوات الحفر فيها، فالذي لا يعرفه الكثيرون أن البانوش هو عبارة عن مركب محفور في قلب شجرة مانجو ولا يدخل في صناعته أي نوع آخر من الأخشاب.

وتكمن الحالة الإبداعية لصناعة هذه الفئة في مسألة الحفر، حيث إنه من الصعب للغاية حفر مركب بأكمله في قلب شجرة، وتحويلها إلى مركب يطفو فوق سطح الماء ثم يسابق الريح في مثل هذه الفعاليات. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 