البوانيش.. شجر المانجو يثمر في البحار

مصطفى الديب (أبوظبي)
لا شك أن سباقات الشراع التراثي واحدة من أهم موروثات الآباء والأجداد، وتتعد فئات المحامل لتشمل كل الإعمار، وتتضمن فئة 22 قدماً التي تعنى بالنشء الصغير ومنها 43 قدماً لأصحاب العمر المتوسط، وأيضاً 60 قدماً التي تقدم دائماً البحارة الكبار.
وتبقى البوانيش ذات خصوصية بالغة، لاسيما وأنها تختلف شكلاً ومضموناً عن باقي الفئات الشراعية.
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لا يحتاج صانع البانوش البحري لأي شيء غير شجرة مانجو كبيرة وأدوات الحفر فيها، فالذي لا يعرفه الكثيرون أن البانوش هو عبارة عن مركب محفور في قلب شجرة مانجو ولا يدخل في صناعته أي نوع آخر من الأخشاب.
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