دبي تستعرض إمكاناتها الصناعية البحرية خلال معرض في الهند

دبي (الاتحاد)

تستعرض «سلطة مدينة دبي الملاحية» إمكانات القطاع الصناعي البحري في دبي، وسط إشادة دولية بالمزايا التنافسية لإمارة دبي باعتبارها مركزاً بحرياً رائداً على الخارطة العالمية، خلال مشاركتها في معرض «إنمكس إس.إم.إم إنديا 2017»، الذي يحتضنه «مركز مومباي للمؤتمرات والمعارض» في الفترة بين 3 و5 أكتوبر الجاري. ويشارك مع السلطة في المعرض، «موانئ دبي العالمية» و«الأحواض الجافة العالمية - دبي»، ومركز دبي للسلع المتعددة، و«مركز الإمارات للتحكيم البحري».

وتكتسب الخطوة أهمية استراتيجية كونها دفعة قوية لجهود السلطة البحرية الرامية إلى الترويج للإنجازات السبّاقة التي تقودها دبي ودولة الإمارات لتكون بمصاف الدول الأكثر تقدماً في القطاع الصناعي البحري.

وسلّط فريق دبي المشارك بالمعرض الضوء على الفرص الكبيرة التي يزخر بها القطاع الصناعي البحري في الإمارة، والمقومات الاستثنائية لدبي من موقع استراتيجي متميز وبنى تحتية وتشريعية متطورة وخدمات لوجستية عالية المستوى، المدعومة بكوادر بشرية مؤهلة وفق أعلى معايير التميز

لمستقبل الصناعة البحرية.