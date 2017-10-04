بعثة إماراتية تبحث في روسيا البيضاء الفرص الاقتصادية المشتركة

دبي (الاتحاد)

حملت زيارة البعثة التجارية الإماراتية أواخر سبتمبر المنصرم إلى روسيا البيضاء نتائج اقتصادية ذات أبعاد استراتيجية، وسط إشادة من المسؤولين ورجال الأعمال في روسيا البيضاء، الذين وجدوا في الزيارة آفاقاً كبيرة لتعزيز مسيرة التعاون بين البلدين على المستويات الاقتصادية والتجارية، التي توجت بعقد عدة لقاءات عمل، تمثلت باللقاء الذي عقد بين أحمد محمد يوسف الطنيجي سفير الإمارات في روسيا البيضاء وكورشيك ديمتري أليكساندروفيتش نائب وزير الصناعة في روسيا البيضاء «الوزير بالإنابة»، بحضور أعضاء البعثة التجارية الإماراتية الذي توصل إلى فتح الطريق إلى شراكات اقتصادية استراتيجية بين البلدين وفتح فرص استثمارية واعدة مشتركة في الصناعات الثقيلة وصناعة الأغذية والسياحة والتكنولوجيا واللوجستيات.

وحققت الزيارة نتائج إيجابية وفرصاً استثمارية واعدة بين البلدين، خلال ملتقى الأعمال المشترك الذي عقد بمدينة مينسك، بحث فيه الوفد الإماراتي مع نظرائه إمكانية الدخول في شراكات اقتصادية، وأشاد خلفان أحمد مسفر وعبد الرحمن الزرعوني عضوا مجلس إدارة غرفة أم القيوين، بجهود اتحاد الغرف في تنظيم زيارات الوفود التجارية.

كما أوضح حميد محمد بن سالم، أمين عام اتحاد الغرف رئيس البعثة التجارية الإماراتية، التسهيلات والحوافز للمستثمرين الجادين، ما انعكس بزيادة الشركات العاملة بدولة الإمارات إلى أكثر من 500 ألف شركة محلية وأجنبية مسجلة لدى غرف التجارة والصناعة، تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية والتشريعية المالية المتطورة.

وقدم محمد يوسف البلوشي، تنفيذي منظمات دولية - قطاع شؤون التجارة الخارجية والصناعة في إدارة المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، ورقة عمل، تناول خلالها العوامل الأساسية للاقتصاد الحر، من خلال سيادة القانون والسياسات المالية، وتبسيط الإجراءات في أداء الأعمال، وكذلك الحرية في اختيار الشركاء في أداء الأعمال.