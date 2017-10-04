«دان 22» في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

تقدم الإيرلندي بول دان 22 مركزاً دفعة واحدة بالانتقال من المركز 34 إلى 12 على سلم ترتيب (السباق إلى دبي) للجولة الأوروبية للجولف، بعدما توج بلقب بطولة بريطانيا للماسترز التي أقيمت برعاية سكاي سبورتس، وهي البطولة العريقة التي انطلقت عام 1946.

ومنح دان نفسه فرصة كبيرة للمزاحمة على التواجد ضمن قائمة (التوب 10) بحصده أول ألقابه في الجولة الأوروبية التي تطوف العالم تحت شعار (السباق إلى دبي)، وسط تنافس محموم بين نجوم العالم للتواجد بين قائمة أفضل 60 لاعبا الموسم الحالي للتأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتختتم موسم الجولة الأوروبية على ملاعب عقارات جميرا للجولف من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل. وحصل دان بفضل هذا الفوز على 562,500 نقطة ليرفع مجموعه الكلي إلى 1,296,408 نقاط، بعدما حسم اللقب البريطاني متقدما بفارق 3 ضربات عن الإيرلندي الشمالي روري ماكلوري في منافسة قوية على ملعب كلوز هاوس للجولف، ليتقدم ماكلروي من المركز العاشر إلى السادس في ترتيب (السباق إلى دبي)، بعدما كسب 374,996 نقطة ليرفع مجموع نقاطه إلى 1,822,354 نقطة.

وتمسك السويدي كارلسون بالمركز الثالث ليحصل على 211,275 نقطة، ليحقق نقلة هائلة بتقدمه من المركز 164 إلى المركز 98 في (السباق إلى دبي).