احتجاز 16 مشتبهاً فيه دون الوصول لمنفذ هجوم إسطنبول

أنقرة، اسطنبول (وكالات)

يسود الغموض قضية تفجير الملهى في اسطنبول بتركيا، ورغم الحملات الواسعة القائمة للعثور على الإرهابي لكن السلطات الأمنية التركية لم تتوصل إليه، ورغم الإعلان عن التوصل لمعلومات كثيرة بشأنه، كما يبدو أنه قاتل في سوريا في صفوف تنظيم «داعش». وارتفع عدد المعتقلين للاشتباه في تورطهم في الحادث إلى 16 بعد توقيف شخصين في أحد مطارات اسطنبول، بينما أطلقت السلطات سراح قيرغيزي ليغادر إلى بلاده، بينما تبحث عن آسيوي يعتقد أنه من أوزبكستان.

وذكرت وكالة «دوغان» التركية أمس أن السلطات، اعتقلت أجنبيين في مطار أتاتورك بأسطنبول ضمن التحقيقات في هجوم الملهى، كما احتجزت 14 شخصا في التحقيقات في هذا الهجوم. وأضافت أن الرجلين اللذين لم تكشف هويتهما، اعتقلا عند مدخل قاعة المغادرين للرحلات الدولية. وأشارت إلى أنه جرى اقتياد الرجلين إلى المقر العام للأمن في إسطنبول، حيث أوقفا قيد التحقيق.

ونشرت وكالة «دوغان» التركية للأنباء شريط فيديو يظهر فيه المهاجم وهو يلتقط صورا لنفسه، بينما كان يتسكع في ساحة تقسيم الشهيرة السياحية في قلب اسطنبول. وبهذا يرتفع عدد الموقوفين على خلفية الهجوم إلى 16 شخصا، فيما لا يزال الإرهابي هارباً، رغم الحملات الواسعة للعثور عليه، إلا أن السلطات التركية باتت تملك الكثير من المعلومات حوله، حيث نشرت صورا لمنفذ الاعتداء.

وتبين للمحققين أن منفذ الاعتداء الذي تبنى مسؤوليته تنظيم «داعش» يتحدر من إحدى دول آسيا الوسطى، مثل قيرغيزستان أو أوزبكستان، حسب صحيفة حرييت. واعتبرت وزارة الخارجية في قيرغيزستان أمس، انه «من المستبعد» ان يكون منفذ اعتداء اسطنبول من رعاياها، لكنها تقوم بكل التحقيقات اللازمة.