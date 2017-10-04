14 بطولة تزين «وسام الاستحقاق» للجولف

دبي (الاتحاد)

يحتفل اتحاد الجولف، على مدار يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، بانطلاق أولى جولات الموسم الثالث من بطولة «وسام الاستحقاق» للاعبين الهواة، المتضمنة في أجندتها 14 بطولة تستضيفها أندية الدولة، وتشهد مشاركة لاعبي ولاعبات أندية الدولة، سواء من المواطنين والمقيمين، ولكل الجنسين، وفي فئات الرجال، والسيدات، والناشئين.

وتمتد البطولة على مدار ثمانية أشهر، على أن تشهد الجولة الختامية تتويج أبطال النسخة الثالثة من «وسام استحقاق» اتحاد الجولف للاعبين الهواة، بحيث يقضي نظام البطولة، ومع نهاية كل جولة من الجولات الـ 14، منح نقاط لأصحاب المراكز العشرين الأولى، وينال صاحب المركز الأول 30 نقطة، وصولاً للمرتبة العشرين الذي ينال أربع نقاط، على أن يتحدد بطل الموسم من خلال صاحب المركز الأول للترتيب العام للبطولة.

ويقضي نظام البطولة، بأن تقام منافسات فئة الرجال على صعيد احتساب المعدل العام للضربات الأقل تحت المعدل التي يتم تسجيلها على مدار يومين من المنافسات «36 حفرة» يتحدد من خلالها الفائز، فيما تقام كل منافسات السيدات والناشئين، ضم فئتي الكروس والنت «الصافي».