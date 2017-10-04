منتخبنا يغادر إلى الأردن للمشاركة في «عربية الرجبي»

دبي (الاتحاد)
تغادر ظهر اليوم بعثة منتخب الرجبي متوجهة إلى الأردن، للمشاركة في البطولة العربية الثالثة للرجبي، التي ستقام في العاصمة عمان يومي الجمعة والسبت المقبلين، بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات، الأردن، لبنان، مصر، ليبيا، فلسطين، المغرب، العراق، ويترأس البعثة قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي أمين عام اتحاد الرجبي.
وتضم محمد شاكر الأمين العام للاتحاد العربي ومشرف المنتخب الوطني وحمدان سليمان مدير عام الاتحاد العربي، و12 لاعباً، ويرافق البعثة الحكم الدولي جاسم اللحف، وستقام على هامش البطولة اجتماع للجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل لمناقشة كيفية تطور اللعبة وانتشارها بالوطن العربي.
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