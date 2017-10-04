منتخبنا يغادر إلى الأردن للمشاركة في «عربية الرجبي»

دبي (الاتحاد)

تغادر ظهر اليوم بعثة منتخب الرجبي متوجهة إلى الأردن، للمشاركة في البطولة العربية الثالثة للرجبي، التي ستقام في العاصمة عمان يومي الجمعة والسبت المقبلين، بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات، الأردن، لبنان، مصر، ليبيا، فلسطين، المغرب، العراق، ويترأس البعثة قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي أمين عام اتحاد الرجبي.

وتضم محمد شاكر الأمين العام للاتحاد العربي ومشرف المنتخب الوطني وحمدان سليمان مدير عام الاتحاد العربي، و12 لاعباً، ويرافق البعثة الحكم الدولي جاسم اللحف، وستقام على هامش البطولة اجتماع للجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل لمناقشة كيفية تطور اللعبة وانتشارها بالوطن العربي.

وأنهى المنتخب معسكره المحلي الذي أقيم تحت إشراف المدرب أبولو برليني، وتدرب خلاله الفريق مرتين يومياً للارتقاء بالمستوى الفني والبدني سعياً للمنافسة بقوة على اللقب، حيث يضم المنتخب عدداً من العناصر الشابة الموهوبة، في ظل تعدد حالات الغياب بصفوف الفريق لظروف متعددة منهم وليد سالم وحارب العنزي وحسن النوبي، وتعوض العناصر الشابة حالات الغياب بحماسهم الكبير والرغبة في المشاركة المتميزة في البطولة والسعي للمنافسة على اللقب، ولعب الفريق عدداً من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بشكل جيد وتوفير احتكاك قوي لهم.