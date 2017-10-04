«دبي الذكية» تشيد بمبادرة تحدي اللياقة البدنية

دبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر المدير العام لدبي الذكية، إن مبادرة تحدي دبي للياقة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تعكس اهتمام دبي بالإنسان، ورسالة من سموه بأن المدن العصرية والأفضل في العالم هي تلك التي تضع سكانها في قلب اهتماماتها. وتابعت: «مهما بلغ تقدم وذكاء المدن، فذلك لا معنى له دون أن يستمتع الإنسان بصحة جيدة ليستمتع ببيئته ومحيطه. وحرصنا في دبي الذكية لحظة إطلاق المبادرة أن نكون في صدارة المسجلين كمؤسسة حكومية، وسيشارك الجميع في عائلة دبي الذكية من الزملاء في المبادرة بدءاً بالإدارة التنفيذية في مختلف المؤسسات التابعة لدبي الذكية، ونتطلع قدماً إلى العشرين من أكتوبر لنسهم في تحقيق أهداف المبادرة لتكون مدينتنا الأكثر نشاطاً في العالم». وأضافت: «المبادرة امتداد للقدوة التي تمثلها قيادتنا الحكيمة كل يوم، وإطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد هذه المبادرة هو انعكاس للنموذج الرياضي الذي يقدمه سموه كل يوم عبر منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي».