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توافر السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية عقب دخولها حيز التنفيذ
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تاريخ النشر: الأربعاء 04 أكتوبر 2017

يوسف العربي وفهد الأميري (دبي)

شهدت الأسواق المحلية وفرة ملحوظة في منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والغازية، عقب دخول الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ، وفق أصحاب ومديري مطاعم ومقاهٍ وبقالات في الدولة، الذين اشتكوا في وقت سابق من ندرة بعض هذه السلع، خاصة السجائر، وقال مديرو مطاعم ومقاهٍ وبقالات في الدولة: «إن موردي التبغ والمشروبات الغازية تلكأوا في الاستجابة لطلبياتهم خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى توافر بعض هذه المنتجات من الأسواق على فترات متقطعة خلال شهر سبتمبر الماضي، وأشاروا إلى أن الموردين أنفسهم سارعوا منذ بداية شهر أكتوبر بتوفير كل السلع الخاضعة للضريبة بالأسعار الجديدة، ومن دون سقف أعلى للكميات، ما أدى بدروه إلى وفرة هذه المنتجات بالأسواق.

ورصدت «الاتحاد» عدم حدوث تحركات سعرية ملموسة لمنتجات التبغ ومشروبات الطاقة والغازية داخل غالبية لمطاعم والمقاهي، التي أرجأت تطبيق هذه الزيادة لحين نفاد المخزون من هذه المنتجات وطباعة قوائم الأسعار الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، في حين قامت مطاعم ومقاهٍ أخرى بتطبيق زيادات متفاوتة على هذه السلع، بينما ذهبت شريحة مطاعم أخرى لرفع أسعار كل منتجاتها، بما في ذلك المأكولات والمشروبات غير الخاضعة للضريبة.

استعدادات

وقال هاني إسماعيل، مدير سلسلة مطاعم في دبي: «إن كل أسعار المأكولات والمشروبات في المطاعم والمقاهي التابعة للمجموعة لم تطرأ عليها أي زيادة على الرغم من مرور 3 أيام على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة»، متوقعاً بدء سريان الأسعار الجديدة مع نفاد الكميات المتوافرة، وتوريد كميات جديدة بالأسعار المتضمنة للضريبة الانتقائية.

وأوضح أن إدارة سلسلة المطاعم تعكف حالياً على استكمال جميع الاستعدادات اللازمة للتعاطي مع الضريبة الجديدة، بما في ذلك تحديد الأسعار الجديدة بالطريقة التي تضمن حدوث أقل تأثير ممكن على الزبائن، وذلك من خلال التنازل عن جزء من هامش الأرباح الذي اعتاد صاحب السلسلة تحصيله، وذلك لتجنب تراجع إقبال الزبائن على هذه السلع، ورأى أن تطبيق أي زيادة على أسعار التبغ والمشروبات الغازية في المطاعم لابد أن تكون مدروسة، وتأخذ بعين الاعتبار أهمية وجود نسبة إقبال معقولة، تضمن تغطية المصرفات التشغيلية لأي مطعم أو مقهى، موضحاً أن المقاهي التابعة كانت تقدم «الشيشية» على سبيل المثال بسعر 60 درهماً، ومن ثم فإن رفع سعرها إلى 120 درهماً يعني ندرة الإقبال، لذلك سيقوم المقهى برفع سعره إلى 80 درهماً مع تحمل النسبة المتبقية من هامش الأرباح. ... المزيد
     
 

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