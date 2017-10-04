توافر السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية عقب دخولها حيز التنفيذ

يوسف العربي وفهد الأميري (دبي)

شهدت الأسواق المحلية وفرة ملحوظة في منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والغازية، عقب دخول الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ، وفق أصحاب ومديري مطاعم ومقاهٍ وبقالات في الدولة، الذين اشتكوا في وقت سابق من ندرة بعض هذه السلع، خاصة السجائر، وقال مديرو مطاعم ومقاهٍ وبقالات في الدولة: «إن موردي التبغ والمشروبات الغازية تلكأوا في الاستجابة لطلبياتهم خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى توافر بعض هذه المنتجات من الأسواق على فترات متقطعة خلال شهر سبتمبر الماضي، وأشاروا إلى أن الموردين أنفسهم سارعوا منذ بداية شهر أكتوبر بتوفير كل السلع الخاضعة للضريبة بالأسعار الجديدة، ومن دون سقف أعلى للكميات، ما أدى بدروه إلى وفرة هذه المنتجات بالأسواق.

ورصدت «الاتحاد» عدم حدوث تحركات سعرية ملموسة لمنتجات التبغ ومشروبات الطاقة والغازية داخل غالبية لمطاعم والمقاهي، التي أرجأت تطبيق هذه الزيادة لحين نفاد المخزون من هذه المنتجات وطباعة قوائم الأسعار الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، في حين قامت مطاعم ومقاهٍ أخرى بتطبيق زيادات متفاوتة على هذه السلع، بينما ذهبت شريحة مطاعم أخرى لرفع أسعار كل منتجاتها، بما في ذلك المأكولات والمشروبات غير الخاضعة للضريبة.

استعدادات

وقال هاني إسماعيل، مدير سلسلة مطاعم في دبي: «إن كل أسعار المأكولات والمشروبات في المطاعم والمقاهي التابعة للمجموعة لم تطرأ عليها أي زيادة على الرغم من مرور 3 أيام على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة»، متوقعاً بدء سريان الأسعار الجديدة مع نفاد الكميات المتوافرة، وتوريد كميات جديدة بالأسعار المتضمنة للضريبة الانتقائية.