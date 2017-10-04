126 لاعبة في «جولف السيدات» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن الجهوزية التامة لبطولة فاطمة بنت مبارك لجولف السيدات التي تنطلق بعد 4 أسابيع، خلال الفترة 1-4 نوفمبر، في نادي شاطئ السعديات للجولف بأبوظبي.

ويستقطب الموسم الثاني من البطولة خلال الأيام الأربعة الزوار والمشجعين لمشاهدة المنافسات بين أفضل اللاعبات، حيث تنطلق البطولة بمشاركة 126 لاعبة محترفة في اليومين الأولين، ليتأهل 60 منهن للمرحلة النهائية للمنافسة على الجائزة الكبرى، وقدرها 550 ألف دولار أميركي.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يبذل منظمو البطولة قصارى جهودهم لضمان إدراجها على أجندة الفعاليات الرياضية العالمية، بوصفها واحدة من بين أهم بطولات جولف السيدات، بما يُساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة».

ويمكن للزوار والمشجعين الاستمتاع بهذا الحدث العائلي والمميز الذي يندرج ضمن الفعاليات الرياضية والعائلية لإمارة أبوظبي، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات والعروض، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بدروس حول الكريكيت المقدمة من نادي أبوظبي للكريكيت، بالإضافة إلى الرجبي والجولف المقدمة من برنامج صقور المستقبل، وغيرها من الأنشطة، مثل «بينت بول»، والاسترخاء في الجناح المقدم من طيران الاتحاد، والعديد من شاحنات المأكولات.

ويأتي تنظيم البطولة بالتعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بهدف تشجيع السيدات في أبوظبي على ممارسة رياضة الغولف، وغرس ثقافتها في المجتمع.

وقالت الدكتورة مي الجابر، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «سننجح في تقديم الإلهام للجيل القادم من الشابات، من أجل الانخراط في اللعبة، ونهدف لمنح البطولة جاذبية خاصةً بالنسبة للعائلات، نعمل على تقديم اللاعبات ضمن بيئة ممتعة ومميزة على توليد المزيد من الاهتمام والتشجيع على الانخراط فيها على المدى الطويل ومنذ سن مبكرة».