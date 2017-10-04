افتتاح نادي أبطال 1940 في اليونان

خالكيذا (وام)

افتتح سلطان محمد ماجد العلي، سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية نادي أبطال 1940 الرياضي بمنطقة خالكيذا الذي أشرفت سفارة الدولة على ترميمه وإعادة تجديده، وذلك في إطار مبادرة عام الخير 2017 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله».

وعلى هامش الحدث، تقدم خريستوس باغونيس رئيس بلدية خالكيذا بالشكر والامتنان لدولة الإمارات على ما قدمته، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعبر عن مشاعر التضامن والإنسانية، وتعد رمزاً للعطاء الإنساني والعلاقات القوية بين البلدين.