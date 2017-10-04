إنجاز 14 % من دراسات الأعمال الهندسية للمحطة الكهرومائية في حتا

دبي (الاتحاد)‏

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز نسبة 14% من دراسات الأعمال الهندسية لمشروع المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وذلك ضمن عقد الخدمات الاستشارية التي تشمل دراسات التصميم والدراسات الهيدرو-جيولوجية والجيولوجية والبيئية والجيوتقنية والحفريات العميقة وتصميم الأنفاق المائية العميقة والخزان العلوي والمحطة الكهرومائية وطرح مناقصة تزويد المواد للموقع والإشراف على الأعمال الإنشائية والتركيب والاختبارات في الموقع والتدشين.

وكانت الهيئة قد أرست عقد الخدمات الاستشارية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 58 مليون درهم على مجموعة «إي دي إف» الفرنسية، وتعد المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات وبعمر افتراضي يتراوح بين 60 و80 عاماً.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في إطار دعمنا للخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أطلقنا عدة مشاريع من ضمنها مشروع المحطة الكهرومائية بتكلفة تبلغ ملياراً و920 مليون درهم .

وأضاف الطاير أن المحطة الكهرومائية تعتمد في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا الذي تبلغ سعته التخزينية 1716 مليون جالون، وخزان آخر علوي سيتم إنشاؤه في المنطقة الجبلية بسعة 880 مليون جالون ويرتفع نحو 300 متر عن منسوب السد، وخارج أوقات الذروة ستقوم توربينات تعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة والرخيصة بضخ المياه من السد إلى الخزان العلوي وخلال أوقات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع تكلفة الإنتاج يتم تشغيل توربينات تستفيد من قوة اندفاع المياه المنحدرة من الخزان العلوي لإنتاج الكهرباء ولتزويد شبكة الهيئة، وتصل كفاءة إنتاج الكهرباء إلى 90% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.