تدشين أول محطة لشحن السيارات الكهربائية بالشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)
دشنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أول محطة لشحن السيارات الكهربائية الجديدة مدعومة بألواح الطاقة الشمسية التي تعمل بالنظام الكهروضوئي، لتعزيز الممارسات البيئية، والتنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وأعلنت الهيئة عن توفير خدمة الشحن مجاناً لأصحاب السيارات الكهربائية، للتشجيع على استخدام هذه النوعية من السيارات، مؤكدة أنها تسهم في تخفيض 8 أطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
افتتح المحطة الجديدة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة والمهندس خالد محمد آل علي الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.
وأكد الليم أن الهيئة تسعى لنشر البنية التحتية ومحطات الشحن للسيارات الكهربائية دعماً للحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل مما يساهم في توفير بيئة واقتصاد أفضل ومستدام وتحسين نوعية الحياة.
وأشار إلى أن الهيئة تهدف من تدشين المحطة الجديدة إلى نشر الوعي بأهمية السيارات الكهربائية في الحفاظ على البيئة، وإبراز الدور الذي تلعبه المواقف الصديقة للبيئة، التي تتضمن محطات لإعادة شحن بطاريات السيارات الكهربائية، في تشجيع الممارسات البيئية الصحيحة، وأوضح الليم أن إنشاء محطات لشحن السيارات الكهرباء يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تبني الأساليب الأكثر استدامة في الإمارة، ما يدعم مكانتها مدينة صديقةً للبيئة، وكشف عن خطة الهيئة لتزويد أسطول مركباتها بعدد من السيارات الكهربائية وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 100 محطة شحن سيارات كهربائية في المراكز التجارية والمستشفيات والمراكز الخدمية الحكومية والشوارع الرئيسة في مختلف مناطق إمارة الشارقة ثم يتم التوسع في مشروعات البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية لتشمل جميع مناطق إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن إنشاء أول محطة شحن صديقة للبيئة بالكامل ودعمها بألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح مواقف السيارات توفر 9500 كيلووات/ ساعة من الطاقة الشمسية سنوياً. ... المزيد