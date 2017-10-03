تدشين أول محطة لشحن السيارات الكهربائية بالشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

دشنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أول محطة لشحن السيارات الكهربائية الجديدة مدعومة بألواح الطاقة الشمسية التي تعمل بالنظام الكهروضوئي، لتعزيز الممارسات البيئية، والتنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وأعلنت الهيئة عن توفير خدمة الشحن مجاناً لأصحاب السيارات الكهربائية، للتشجيع على استخدام هذه النوعية من السيارات، مؤكدة أنها تسهم في تخفيض 8 أطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

افتتح المحطة الجديدة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة والمهندس خالد محمد آل علي الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

وأكد الليم أن الهيئة تسعى لنشر البنية التحتية ومحطات الشحن للسيارات الكهربائية دعماً للحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل مما يساهم في توفير بيئة واقتصاد أفضل ومستدام وتحسين نوعية الحياة.