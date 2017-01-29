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بيت الشعر بالأقصر يستضيف الطيري في «شاعر وتجربة»
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تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

الشارقة (الاتحاد)

يخطو بيت الشعر في الأقصر (جنوبيّ مصر) مسافة طويلة في برنامج شهري بعنوان «شاعر وتجربة»، إذ يهدف إلى إبراز المواهب الشعرية الصاعدة، إلى جانب تعريفها على الساحة الأدبية والشعرية وتبادل الخبرات معها.

جاء ذلك في أمسية شعرية نظمها بيت الشعر، أمس الأول، حيث كان ضيفها الشاعر عزت الطيري، وسط حضور شبابي مميز. قدم للأمسية مدير بيت الشعر الشاعر حسين القباحي، وهنأ الحضور بالتوسعة الجديدة المزمع إضافتها إلى قاعات البيت خلال الفترة المقبلة لزيادة سعة الاستيعاب، «في ظل تزايد أعداد الجماهير المتوافدة إلى البيت مع كل فعالية».

وفي نهاية الأمسية دار حوار مفتوح بين الشاعر الطيري وعدد من الشعراء الشباب.

     
 

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