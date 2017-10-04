10 منتخبات تشارك في «عربية» السنوكر

وليد فاروق (دبي)

ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة العربية للسنوكر التي تستضيفها الإمارات، تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إلى 10 منتخبات وذلك بعدما أرسلت 3 منتخبات عربية جديدة تأكيدها بالمشاركة لتنضم إلى المنتخبات السبعة التي سبق، ليرتفع العدد إلى 10 منتخبات هي البحرين وسلطنة عمان ومصر والأردن واليمن وليبيا وفلسطين والعراق وسوريا علاوة على الإمارات الدولة المنظمة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر الجاري في 5 منافسات هي فردي السنوكر، وفردي 6 كرات، والفرق والماستر لفوق 40 ومنافسات الشباب، ويستضيف نادي الاتحاد للسنوكر في القوز المنافسات التي ستقام على جولتين يوميا.

وتقرر مشاركة منتخبنا في البطولة بـ10 لاعبين في المسابقات الخمس للبطولة، حيث تم الاستقرار على اختيار كل محمد شهاب ومحمد الجوكر وعيسى السيد وخالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي، وعبد الله العطار، وبدر المهيري واحمد شهاب للمشاركة في المسابقات الأربع، في حين يشارك منتخبنا بلاعبين في فئة الشباب، وهما سهيل مروان وراشد عبد الله.

يذكر أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة يرأسها الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم وتضم سلطان الجوكر مدير للبطولة، وعبد الله ميران مدير اللجنة المالية، وتستعد اللجنة الفنية المشكلة من قبل الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر للاجتماع مساء يوم الجمعة المقبل لتنظيم جداول ومباريات البطولة، والتي ستقام على جولتين يومياً.

ويواصل لاعبو منتخبنا تدريباتهم بصالة النادي استعداداً للبطولة تحت إشراف مدرب المنتخب بلال يوسف وإداري محمد عبد الله حيث نظم الاتحاد بطولة تصنيفية داخلية على مستوى الدولة للاعبي السنوكر لاختيار المشاركين في البطولة حسب التصنيف وفي جميع المستويات، وذلك ضماناً للمنافسة على المراكز الأولى في جميع مسابقات البطولة، حيث يتربع منتخبنا للسنوكر على قائمة التصنيف الأول في قائمة المنتخبات العربية للسنوكر بجدارة.