خماسية لديبز في شباك وايت

مصطفى الديب (أبوظبي)

انطلقت مساء أمس الأول بصالة التزلج في العين منافسات دوري هوكي الجليد للرجال، بمشاركة فرق هي ستورمز وديبز وفايبرز وجمال دبي وسكريبيون ووايت بيرز، وتقام البطولة في أبوظبي والعين ودبي.

وجمع اللقاء الأول في البطولة فريقي ديبز ووايت بيرز، وانتهى لصالح الأول بخمسة أهداف مقابل أربعة، والجدير بالذكر أن وايت بيرز هو حامل لقب دوري الموسم الماضي وديبز هو الوصيف، وتتواصل المنافسات اليوم بلقاء ستورمز أبوظبي وسكريبيون على صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية.

ويقام دوري هوكي الجليد تحت إشراف اتحاد اللعبة بنظام الدورين ثم التصفيات النهائية، ويلعب كل فريق في البطولة 14 مباراة، وينتهي الدور الأول في العشرين من ديسمبر، فيما تنطلق مباريات الدور الثاني في الثامن من يناير حتى 14 فبراير، أما التصفيات النهائية للبطولة فتنطلق في 18 فبراير المقبل، على أن يكون ختام الدوري في السابع من مارس المقبل.

من جهته، أكد جمعة الظاهري، أمين عام اتحاد هوكي الجليد، أن بطولة دوري هذا الموسم مختلفة شكلاً ومضموناً، حيث يسعى كل فريق للمنافسة بقوة على اللقب، وشدد على أن نتيجة اللقاء الأول تعكس المنافسة القوية منذ البداية، لاسيما وأن وصيف بطولة الموسم الماضي حقق الفوز على حامل اللقب.

وأكد أن الاتحاد أعد العدة لكي تكون نسخة هذا الموسم مختلفة تماماً من حيث الإثارة والندية، مشيراً إلى أن الاتحاد وفر كل متطلبات النجاح لجميع الفرق المشاركة، وشدد على أن اللعبة تسير بشكل رائع وهناك حالة من التطور الملحوظ على الصعد كافة.

ووجه الشكر للأندية في الدولة على التعاون المثمر، كما وجه الشكر إلى المسؤولين في كل الصالات التي تستضيف المباريات، مؤكداً أن الجميع يعمل بكامل طاقته من أجل مزيد من الرقي والتقدم.

وأضاف: جاءت جدولة الدوري جيدة، حيث ينطلق في أكتوبر وينتهي في مارس، وهي مدة زمنية كافية لتطوير اللاعبين والاحتكاك القوي بين الفرق، وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في البطولة، كما تمنى أن تشهد البطولة تنافساً شريفاً على اللقب يهدف إلى تطوير اللعبة في الدولة.