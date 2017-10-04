صور.. حامد بن زايد: بفضل رؤية خليفة.. الإمارات تتبوأ مكانة عالمية مرموقة في جميع المجالات

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أن دولة الإمارات، تبوأت مكانة عالمية مرموقة في جميع المجالات، بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مشيراً سموه إلى أن التطور في البنى التحتية الحيوية التي تشهدها إمارة أبوظبي يأتي انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لترسيخ مفاهيم التميز والابتكار في العمل الحكومي والمؤسسي، واستثمار الموارد بالشكل الأمثل في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية في جميع القطاعات.

جاء ذلك خلال تدشين سموه أمس «بوابة المقطع» التي طورتها شركة موانئ أبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على مواصلة تحسين كفاءة الخدمات التجارية الدولية، وتبني أفضل الممارسات باستخدام أحدث التقنيات، وبما يحقق رؤية أبوظبي 2030، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في أبوظبي وزيادة جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.